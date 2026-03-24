В Москве показали инклюзивный спектакль «Буратино и Золотой ключик» ко Всемирному дню театра

В Центре исполнительских искусств на Добрынинской состоялся показ инклюзивного музыкального спектакля «Буратино и Золотой ключик», приуроченный ко Всемирному дню театра. Зрителями стали участники программы «Московское долголетие».

На сцене выступили юные артисты инклюзивной студии «Сны Алисы» — дети с инвалидностью и нейротипичные участники. Показ, приуроченный к Международному дню театра, стал ярким примером того, как искусство объединяет людей вне зависимости от возраста и особенностей развития.

Идеологом проекта выступает заслуженная артистка России, народная артистка Дагестана певица Жасмин. Автор музыки и музыкальный наставник спектакля — легендарный композитор Алексей Рыбников.

«Особенно трогательно для меня то, что наш спектакль увидели люди старшего поколения — те, в ком живёт огромный жизненный опыт и тонкое чувство подлинности. Их отклик для нас бесценен. В этом году “Московское долголетие” отмечает первый юбилей, и мы решили поздравить участников специальным показом, ведь театр по-настоящему объединяет поколения, а наш проект говорит именно об открытости и поддержке», — поделилась Жасмин.

Проект «Буратино и Золотой ключик» уже получил признание профессионального сообщества. В 2025 году Жасмин была удостоена награды в номинации «Особый театр» на Национальном фестивале «Музыкальное сердце театра» — единственной в России профессиональной инициативе, посвященной развитию современного музыкального театра. Также постановка получила специальную награду «Большое сердце» от журнала MODA topical. В декабре певица стала лауреатом премии HELLO! в номинации «За вклад в благотворительность».