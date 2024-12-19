В Москве появилась первая виртуальная достопримечательность — улица Нейро в Яндекс Картах

В Москве, в Косом переулке, появилась первая в России виртуальная улица с метавселенной — улица Нейро. Попасть на неё можно, открыв слой панорам в Яндекс Картах. Прогулка по улице Нейро погрузит пользователей в мир будущего и технологий. Проект, реализованный вместе с двумя известными российскими цифровыми художниками — Brickspacer’ом и Евгением Зубковым, поможет понять, как пользоваться искусственным интеллектом в Поиске и чем Нейро может быть полезен в решении задач. Во время небольшого виртуального путешествия можно увидеть, как искусственный интеллект отвечает на сложные вопросы, например, про существование мультивселенных или возможность путешествия во времени.

На улице Нейро здания, персонажи и другие объекты отсылают к известным культурным явлениям, но в футуристической интерпретации. Например, пользователь может встретить Витязя на распутье на коне-киборге, посчитать летающих в небе котов Шрёдингера и даже найти припаркованную в одном из дворов DeLorean DMC-12 из фильма «Назад в будущее».

Путешествовать по улице Нейро пользователь будет не один — его проводником и экскурсоводом станет робот-доставщик Яндекса. Видеть улицу он будет так, как видит мир робокурьер, так как именно робот снимал панораму Косого переулка. Яндекс прикрепил на рободоставщика экш-камеру с обзором 360 градусов, а затем отобразил снимки со скрытыми лицами людей и номерами машин в слое панорам в Картах.

Дизайн виртуальной улицы в стиле «Русский нейро-панк» выполнен командой под творческим руководством двух известных российских цифровых художников — Brickspacer’а и Евгения Зубкова. Для её создания потребовалось более 200 часов разработки. Сначала художники воссоздали в 3D настоящую улицу в Москве, Косой переулок, чтобы сохранить её картографическую точность, а потом обшили здания новыми фасадами, разрисовали стрит-артом и заселили её футуристичными жителями и объектами из параллельных вселенных. Бродя по улице, можно увидеть граффити, муралы, стикеры и афиши, вдохновлённые творчеством самих художников, а также работы участников продакшн-команды.

Фото © пресс-служба Яндекс.Карты