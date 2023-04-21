В Москве появится музей Всероссийского физкультурно-спортивного Общества «Динамо». Он расскажет о столетней истории организации через призму истории страны, демонстрируя, как «Динамо» отвечает на вызовы времени, актуальные запросы общества и задачи государства. Музей также посвящен людям, которые создавали эту историю, — пионерам, тренерам, спортсменам и спортивным династиям. Музей откроется для публики 21 апреля 2023 года.

Новаторский подход к созданию музея заключается в том, что его повествование связано единой драматургией, построенной на комбинации документальных свидетельств, таких как хроника, редкие документы и экспонаты, с художественными приемами театра и кино, новейшими мультимедийными форматами, сюжетами с участием артистов.

Посетители музея увидят около 200 оригинальных экспонатов, среди которых архивные и уставные документы, награды и личные вещи спортсменов, афиши соревнований. В медиатеке музея будет доступно более 200 статей про историю и структуру Общества. Специально для музея была создана документальная аудиопьеса, написанная на основе архивных свидетельств. В ней актеры театра и кино предстают в образе героев разных поколений династии «Динамо», объединенных едиными ценностями.

Высокотехнологичная экспозиция музея состоит из нескольких тематических зон: «Хронология», где собраны хроника и экспонаты; «Лица «Динамо» — серия инсталляций с интерактивным рассказом о действующих лицах в истории Общества; «Стадион» — масштабный анимированный макет, где можно узнать об эволюции стадиона «Динамо» и вкладе Общества в развитие спортивной архитектуры; «Зал славы», впечатляющий блеском главных трофеев Общества; «Стань динамовцем» — игровой квест, где можно испытать себя и больше узнать о ценностях Общества «Динамо». В кафе музея можно попробовать блюда советской кухни в современном прочтении, а в сувенирном магазине не только купить памятный подарок, но и узнать о дизайне и символике Общества, спортивной форме и инвентаре.

Генеральный директор музея «Динамо» Наталья Малинова:

«Мы рады, что москвичи и гости столицы смогут узнать об истории Общества “Динамо” — крупнейшей общественно-государственной спортивной организации, о развитии видов спорта, историю и будущее которых невозможно представить без “Динамо”, о его людях — создателях, тренерах, спортсменах и спортивных династиях. Уверены, что музей поможет сохранить и приумножить память о славных победах “Динамо” и станет источником вдохновения для будущих поколений спортсменов, динамовских болельщиков и горожан, интересующихся спортом как неотъемлемой частью современной культуры».

Здание музея в стиле конструктивизма расположилось на территории Петровского парка, за которым с 1920-х закрепился статус эпицентра спортивной и культурной жизни столицы. Площадь музея, занимающего два этажа в отдельно стоящем здании, составляет 1 300 м².

Музей реализован благодаря финансовой поддержке банка ВТБ при участии Всероссийского физкультурно-спортивного Общества «Динамо», футбольного и хоккейного клубов «Динамо», команды ВТБ Арены и банка ВТБ.

Где? Москва, Ленинградский проспект, д. 36, стр. 28.

Стадион «Динамо» перед чемпионатом мира по скоростному бегу на коньках (1955 г.). Из архива Музея «Динамо»

Легкоатлет Виктор Санеев на тренировке (фотография 1970-х гг.). Из архива Музея «Динамо»

Старт забега юных динамовцев в легкоатлетическом кроссе, посвященном 50-летию «Динамо». Из архива Музея «Динамо»

Старт забега на соревнованиях, посвященных 10-летию »Динамо». Из архива Музея «Динамо»

И.Т. Тимошинин с сыном и внуком на трибуне. Из архива Музея «Динамо»

Организатор тяжелоатлетической секции «Динамо» Александр Бухаров (1923 г.). Из архива Музея «Динамо»

Женская четверка фигуристок-динамовок. Слева направо: Е. Терновская, Г. Терновская, Т. Кузнецова, Т. Гранаткина. Платья сшиты Обществом «Динамо» (1936 г.). Из архива Музея «Динамо»

Футболист Лев Яшин с «Золотым мячом». Из архива Музея «Динамо»

Фото с занятий гимнастического клуба. Из архива Музея «Динамо»

Фотография чемпионов Европы 1973 г. по фигурному катанию Людмилы Пахомовой и Александра Горшкова на пьедестале почета. Из архива Музея «Динамо»

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