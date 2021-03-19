В Москве представят первый музыкальный спектакль, посвященный спецподразделению «Альфа»

26 марта 2021 года в Музее Победы пройдет премьера музыкального спектакля «Люди А» по книге офицера группы «Альфа» Алексея Филатова, отслужившего в органах государственной безопасности свыше 20 лет и лично принимавшего участие в спецоперациях по освобождению заложников.
Книга впервые была опубликована в 2019 году, и практически сразу стала бестселлером. По задумке автора, фокус внимания в книге смещен с описания событий, известных многим гражданам из СМИ, на рассказ о судьбах сотрудников спецподразделения, которые отдавали свои жизни, спасая заложников, об их характерах и о том, как они принимали зачастую роковые для них решения.
После успеха книги «Люди А» на основании одной из ее глав режиссером Аксиьей Гог был снят фильм «Обмен», рассказывающий зрителю о спецоперации подразделения «Альфа» по освобождению захваченного в заложники торгового представителя Швеции в России, которая стала последней для одного из бойцов – полковника Савельева, который предложил себя в обмен на шведского дипломата и трагически погиб. Фильм был удостоен наград и дипломов нескольких международных кинофестивалей, в том числе кинофорума «Дни военно-исторического кино» 2020 года.
Музыкальный спектакль «Люди А» станет уникальным событием для театральной сферы. Зрители впервые получат возможность почувствовать эмоции, испытываемые сотрудниками «Альфы» при принятии жизненно важных решений и увидеть обратную сторону новостей об очередном успешном освобождении заложников. В основу спектакля положены четыре главы книги «Люди А», рассказывающие о четырех сотрудниках спецподразделения, которые погибли в разное время при исполнении своего служебного долга.
Режиссером спектакля стал Кирилл Вытоптов, который запомнился зрителю по своей работе в Мастерской Петра Фоменко и «Театре наций», а также других ведущих театрах Москвы.
Автор книги «Люди А» Алексей Филатов также примет участие в постановке в качестве одного из актеров, а во время спектакли совместно с заслуженным артистом РФ Денисом Майдановым и солисткой группы «Город 312» Аей исполнит свои песни, посвященные боевым товарищам.
Музыкальный спектакль «Люди А» станет первым театральным произведением, посвященным сотрудникам спецподразделения «Альфа» Центра специального назначения ФСБ России. По задумке авторов, постановка должна способствовать патриотическому воспитанию молодежи и чувству служения Родине.
На премьеру спектакля будут приглашены сотрудники и ветераны группы «Альфа» ФСБ России, воспитанники военно-патриотических клубов и кадетских корпусов, представители Государственной Думы РФ и Совета Федерации, Министерства обороны и других государственных ведомств и служб, а также члены семей погибших сотрудников Центра специального назначения ФСБ России.
После премьеры в Москве планируется организовать показы музыкального спектакля «Люди А» в регионах.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.