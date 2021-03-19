В Москве представят первый музыкальный спектакль, посвященный спецподразделению «Альфа»

26 мар­та 2021 года в Музее Побе­ды прой­дет пре­мье­ра музы­каль­но­го спек­так­ля «Люди А» по кни­ге офи­це­ра груп­пы «Аль­фа» Алек­сея Фила­то­ва, отслу­жив­ше­го в орга­нах госу­дар­ствен­ной без­опас­но­сти свы­ше 20 лет и лич­но при­ни­мав­ше­го уча­стие в спе­цо­пе­ра­ци­ях по осво­бож­де­нию заложников.

Кни­га впер­вые была опуб­ли­ко­ва­на в 2019 году, и прак­ти­че­ски сра­зу ста­ла бест­сел­ле­ром. По задум­ке авто­ра, фокус вни­ма­ния в кни­ге сме­щен с опи­са­ния собы­тий, извест­ных мно­гим граж­да­нам из СМИ, на рас­сказ о судь­бах сотруд­ни­ков спец­под­раз­де­ле­ния, кото­рые отда­ва­ли свои жиз­ни, спа­сая залож­ни­ков, об их харак­те­рах и о том, как они при­ни­ма­ли зача­стую роко­вые для них решения.

После успе­ха кни­ги «Люди А» на осно­ва­нии одной из ее глав режис­се­ром Аксиьей Гог был снят фильм «Обмен», рас­ска­зы­ва­ю­щий зри­те­лю о спе­цо­пе­ра­ции под­раз­де­ле­ния «Аль­фа» по осво­бож­де­нию захва­чен­но­го в залож­ни­ки тор­го­во­го пред­ста­ви­те­ля Шве­ции в Рос­сии, кото­рая ста­ла послед­ней для одно­го из бой­цов – пол­ков­ни­ка Саве­лье­ва, кото­рый пред­ло­жил себя в обмен на швед­ско­го дипло­ма­та и тра­ги­че­ски погиб. Фильм был удо­сто­ен наград и дипло­мов несколь­ких меж­ду­на­род­ных кино­фе­сти­ва­лей, в том чис­ле кино­фо­ру­ма «Дни воен­но-исто­ри­че­ско­го кино» 2020 года.

Музы­каль­ный спек­такль «Люди А» ста­нет уни­каль­ным собы­ти­ем для теат­раль­ной сфе­ры. Зри­те­ли впер­вые полу­чат воз­мож­ность почув­ство­вать эмо­ции, испы­ты­ва­е­мые сотруд­ни­ка­ми «Аль­фы» при при­ня­тии жиз­нен­но важ­ных реше­ний и уви­деть обрат­ную сто­ро­ну ново­стей об оче­ред­ном успеш­ном осво­бож­де­нии залож­ни­ков. В осно­ву спек­так­ля поло­же­ны четы­ре гла­вы кни­ги «Люди А», рас­ска­зы­ва­ю­щие о четы­рех сотруд­ни­ках спец­под­раз­де­ле­ния, кото­рые погиб­ли в раз­ное вре­мя при испол­не­нии сво­е­го слу­жеб­но­го долга.

Режис­се­ром спек­так­ля стал Кирилл Вытоптов, кото­рый запом­нил­ся зри­те­лю по сво­ей рабо­те в Мастер­ской Пет­ра Фомен­ко и «Теат­ре наций», а так­же дру­гих веду­щих теат­рах Москвы.

Автор кни­ги «Люди А» Алек­сей Фила­тов так­же при­мет уча­стие в поста­нов­ке в каче­стве одно­го из акте­ров, а во вре­мя спек­так­ли сов­мест­но с заслу­жен­ным арти­стом РФ Дени­сом Май­да­но­вым и солист­кой груп­пы «Город 312» Аей испол­нит свои пес­ни, посвя­щен­ные бое­вым товарищам.

Музы­каль­ный спек­такль «Люди А» ста­нет пер­вым теат­раль­ным про­из­ве­де­ни­ем, посвя­щен­ным сотруд­ни­кам спец­под­раз­де­ле­ния «Аль­фа» Цен­тра спе­ци­аль­но­го назна­че­ния ФСБ Рос­сии. По задум­ке авто­ров, поста­нов­ка долж­на спо­соб­ство­вать пат­ри­о­ти­че­ско­му вос­пи­та­нию моло­де­жи и чув­ству слу­же­ния Родине.

На пре­мье­ру спек­так­ля будут при­гла­ше­ны сотруд­ни­ки и вете­ра­ны груп­пы «Аль­фа» ФСБ Рос­сии, вос­пи­тан­ни­ки воен­но-пат­ри­о­ти­че­ских клу­бов и кадет­ских кор­пу­сов, пред­ста­ви­те­ли Госу­дар­ствен­ной Думы РФ и Сове­та Феде­ра­ции, Мини­стер­ства обо­ро­ны и дру­гих госу­дар­ствен­ных ведомств и служб, а так­же чле­ны семей погиб­ших сотруд­ни­ков Цен­тра спе­ци­аль­но­го назна­че­ния ФСБ России.

После пре­мье­ры в Москве пла­ни­ру­ет­ся орга­ни­зо­вать пока­зы музы­каль­но­го спек­так­ля «Люди А» в регионах.

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