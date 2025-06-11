В Москве, на сцене театра «Маска», состоялся торжественный вечер, посвящённый чествованию прототипов героев нового спектакля «Пока Горит Сердце» – дипломатов, сотрудников внешнеполитических ведомств, политологов, следователей, деятелей культуры и журналистов, тех, кто строит мосты взаимопонимания между странами и континентами. Церемония включала в себя торжественное награждение прототипов персонажей спектакля, а также музыкальные номера в постановке режиссёра Алексея Франдетти. Организаторами мероприятия выступили меценат Михаил Скигин, продюсеры Игорь Исаков и Климент Русакомский, а также общественный деятель Анастасия Михайловская.

Гостями мероприятия стали: Сергей Бугаев «Африка», Стас Намин, Яна Поплавская, Александр Толмацкий, Карина Нигай, Ираклий Пирцхалава, Митя Фомин, Александр Панайотов, Женя Малахова, группа «Фабрика», Алёна Водонаева, Артур Цветков (Арчи), Алексей Гоман, Виктория Дайнеко, Иван Николаев, Елена Борщёва, группа «Город 312», Анастасия Гребёнкина, Татьяна Терёшина, Дмитрий Оленин, Роман Емельянов, Дино MC 47, Юлианна Караулова, Олег Назаров, Руслан Тагиев «Градусы», Даниил Федоров и многие другие.

Гости вечера делились своими мыслями о значении дипломатии и роли, которую играет эта профессия в современном мире.

«Быть дипломатом — одна из самых сложных и ответственных профессий, требующая ума, любви к Родине и чуткости», — отметила актриса Яна Поплавская.

«Если бы я не стала спортсменкой, то, вероятно, выбрала бы профессию дипломата или разведчика. Восхищаюсь людьми, умеющими вести переговоры и доносить свои мысли интеллигентно и настойчиво. Слово — мощный инструмент, способный как ранить, так и исцелять», — поделилась фигуристка Анастасия Гребенкина.

«В такой напряжённый период работа дипломатов выходит на первый план. Это — настоящее искусство, требующее мудрости, знаний и сил», — подчеркнул Митя Фомин.

«Дипломаты — это супергерои, которые в наше время стараются спасти человечество правильными словами и посылами. И приятно, что спектакль поднимает такую важную тему», — поделился Александр Панайотов.

Певец Алексей Гоман подчеркнул: «Здорово, что появился спектакль, посвящённый работе дипломатов. Их умение вести переговоры и сдерживать эмоции — это настоящее мастерство».

Актриса Евгения Малахова добавила: «Мне всегда хотелось стать или шпионом, или дипломатом. Это вдохновляет и вызывает уважение к этим профессиям».

Эмир Кустурица поприветствовал гостей мерориятия по видео связи: «У вас в России элегантная школа дипломатии, самая лучшая в мире» — сказал именитый режиссер и отдельно отметил двух выдающихся российских дипломатов: Виталия Чуркина и Сергея Лаврова — «Их талант и опыт позволяют России эффективно отстаиват свои интересы на мировой арене» — заявил Кустурица.

В фойе театра была организована выставка личных вещей российских дипломатов — очки Анатолия Добрынина, папка для документов Виталия Чуркина и другие символы дипломатической истории. На сцене звучали музыкальные номера из спектакля в исполнении Валерии Ланской, Юлии Дякиной, Александра и Никиты Поздняковых. Ведущими мероприятия выступили общественный деятель Анастасия Михайловская и Дмитрий Суслов, ведущий программы «Большая игра» на Первом канале.

Сюжет спектакля «Пока горит сердце» рассказывает о противостоянии Злу, представленном «мировой элитой избранных», которая пытается сохранить власть, даже ценой глобальных конфликтов. Действие происходит в преддверии важного заседания ООН, где решается судьба мира. В центре сюжета — выдвижение кандидата на роль председателя, который ради общего блага должен отказаться от победы. Образы героев основаны на реальных прототипах — таких как американский журналист Такер Карлсон, основатель Pink Floyd Роджер Уотерс, дипломат Анатолий Добрынин, а также представители США в ООН — Саманта Пауэр и Никки Хейли.