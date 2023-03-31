В Москве продолжается работа по модернизации школ искусств

По итогам 2022 года в ходе реализации проекта Мэра Москвы «Искусство — детям» модернизированы многие образовательные учреждения Департамента культуры столицы. Детские школы искусств получили новые здания и дополнительные площади, проведен капитальный ремонт помещений, закуплено новое оборудование, музыкальные инструменты, мебель.

Так, после капитального ремонта в 2022 году открылись Детская школа искусств имени А.А. Алябьева и Детская музыкальная школа № 4, локальные ремонтные работы проведены в Детской музыкальной школе имени А.С. Аренского. При этом за последние 5 лет в рамках проекта «Искусство — детям» в столице завершен текущий ремонт 130 школ и капитальный ремонт 29, в общей сложности благоустроены более 8 гектаров прилегающих к школам территорий.

В минувшем году стартовало строительство новых зданий для Михайлово-Ярцевской детской школы искусств и Детской школы искусств города Московский. Дети будут изучать культуру и искусство в комфортных и оснащенных современным оборудованием помещениях. С 2022 года ученики Киевской Детской музыкальной школы и Детской школы искусств имени М. И. Глинки продолжают занятия искусству в новых зданиях.

Как и в прежние годы реализации проекта «Искусство — детям», в 2022 году обновлена и материально-техническая база образовательных учреждений Департамента культуры: приобретено порядка 250 новых музыкальных инструментов, 1 000 комплектов специальной учебной мебели. При этом всего в период с 2018 по 2022 год закуплено 38 300 комплектов мебели, 12 750 музыкальных инструментов, в том числе 1 000 роялей и фортепиано, 7 220 единиц технологического оборудования, к примеру, мольберты и муфельные печи для художественных школ.

В столице подобный масштабный проект реализуется впервые. Строительство и ремонт зданий образовательных учреждений Департамента культуры г. Москвы, приобретение нового оборудования, мебели, музыкальных инструментов, развитие новых направлений обучения — важнейшие направления в модернизации детских школ искусств. Школы становятся более современными и доступными для всех желающих, а образовательный процесс проходит в условиях, максимально комфортных для детей и педагогов.

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