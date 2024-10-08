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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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В Москве продолжаются съемки документальных фильмов проекта  «Диалоги памяти: наука»

editor
By editor
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Диалоги памяти: наука

В Москве продолжаются съемки документальных фильмов проекта  «Диалоги памяти: наука», режиссер Колосова Анна.

В сентябре 2024 года Фонд поддержки деятелей науки, культуры и спорта им. Народных артистов СССР Л.И. Касаткиной и С.Н. Колосова, при поддержке Фонда президентских грантов и Российской академии наук начал съемки документального сериала, приуроченного к 300-летнему юбилею Российской академии наук.

300-лет – это важная дата, которую отмечает не только наша страна, но и всё мировое научное сообщество. В истории Академии наук было немало славных страниц, связанных с достижениями наших учёных, их вкладом в развитие страны и мировой науки. В фильме через значимые открытия фундаментальной науки будет показана история нескольких подразделений Российской академии наук.

Перед Академией наук стоит задача по проведению и развитию фундаментальных и поисковых научных исследований, направленных на получение не только новых знаний о законах развития природы, общества, человека, но и необходимых для последующей практической реализации на основе этих знаний перспективных технологий, способствующих росту производительности труда и улучшению качества жизни граждан России.

Диалоги памяти: наука

Научные открытия, выйдя из стен лабораторий и научных центров, становятся достоянием всего народа. Многие открытия, которые ранее относились в фундаментальной науке, сейчас широко используются в современном мире в повседневной жизни. Сложно оценить вклад российских учёных в развитие мировой науки. Однако многие имена этих великих деятелей неизвестны широкой аудитории, хотя их разработки и открытия вошли в жизнь людей.

«Проект «Диалоги памяти: наука» призван показать образ учёного, создающего новый мир и меняющего жизни людей. Зрители от первых лиц узнают о значении науки и познакомятся с научными достижениями действующих российских ученых», — рассказывает Андрей Райкин, руководитель проекта, главный наставник, обладатель многочисленных наград в области документального кино, шеф-редактор телеканала «Культура», представитель легендарной династии, внук основателя и первого директора студии Научно-популярных фильмов в СССР.

Съемки осуществляются молодыми кинематографистами, выпускниками ВГИКа. В режиссерской группе: главный режиссер Анна Колосова – продолжатель кинематографической династии Касаткиной-Колосова, режиссеры Светлана Белкина и Кирилл Смирнов. Оператор-постановщик Елизавета Калинина. Звукорежиссёр площадки Фёдор Дзюдзе.

Диалоги памяти: наука

«Первые съемки состоялись в биологическом отделении академии наук, здании Президиума РАН и в Институте органической химии им. Н. Д. Зелинского. Мы поговорили с Александром Терентьевым, член-корреспондентом РАН, д.х.н, директором ВХК РАН и ИОХ РАН, академиком РАН Валентином Ананиковым, академиком-секретарём отделения биологических наук РАН Михаилом Кирпичниковым, обсудили положение науки с такими крупными учёными, как Алексей Полилов, Владимир Малахов и Алексей Шайтан, пообщались с более молодым поколением учёных, рассказавших нам о своём отношении к науке и работе в ней», — рассказала Анна Колосова, режиссер документального сериала «Диалоги памяти: наука».

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