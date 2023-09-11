В Москве пройдет фестиваль абхазской культуры «Апсны»

24 сентября 2023 года в саду «Эрмитаж» пройдет четвертый фестиваль абхазской культуры «Апсны».

Гости попробуют блюда абхазской кухни и кофе, приготовленный по рецептам кофеен набережной Сухума, выучат несколько слов на абхазском языке, побывают на традиционной свадьбе и посетят тренировку по кавказской йоге с мастером Зауром Жане.

В стилизованном абхазском подворье можно будет рассмотреть атрибуты быта, поиграть на музыкальных инструментах, посетить книжный маркет, гончарную мастерскую, кузню и выставку картин современных художников.

На фестивале разыграют путевки в Абхазию. Кроме того, розыгрыши пройдут в соцсетях и сайте фестиваля.

Также в программе – кинопоказ, лекции, танцы, мастер-классы, шахматный турнир, стрельба из лука, ярмарка и большой концерт.

«Апсны» означает «страна души». Именно так называют свою родину абхазы. В этом году Абхазия празднует 30-летие со дня победы в Отечественной войне 1992–1993 гг. и 15-летие признания независимости. Это государство с многовековой историей, богатым наследием, уникальной природой и древними традициями. Фестиваль «Апсны» познакомит гостей с абхазской историей и культурой, а также покажет, как страна развивается сейчас.

Вход на фестиваль свободный.

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