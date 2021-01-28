В Москве пройдет курс повышения квалификации для сотрудников НКО

В феврале сотрудники некоммерческих организаций смогут бесплатно повысить свой профессиональный уровень и получить дополнительные знания в сфере управления персоналом и координации волонтеров. Новый курс повышения квалификации в рамках образовательного проекта «НКО Лаб» проведут в сети коворкинг-центров НКО совместно с ресурсным центром «Мосволонтер».

«Курсы повышения квалификации для представителей некоммерческого сектора регулярно проводятся в коворкинг-центрах НКО с прошлого года. Они пользуются популярностью в том числе благодаря удобному дистанционному формату занятий. Новая интенсивная программа начнется 2 февраля. После обучения слушатели смогут получить удостоверения установленного образца», — отметила заммэра Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

Курс проведут эксперты-практики, преподаватели вузов, юристы. Онлайн-занятия будут проходить каждую неделю. Всего запланировано восемь вебинаров. Также слушателей ждут задания для самостоятельной работы и практические упражнения. В процессе обучения они познакомятся с алгоритмом подбора и мотивации персонала, научатся грамотно проводить совещания внутри команды и собеседования с потенциальными сотрудниками. Помимо этого, им расскажут об особенностях трудового законодательства и гражданско-правовых отношений в некоммерческой сфере, об эффективных способах привлечения волонтеров и поощрении добровольцев.

Те, кто будет регулярно участвовать в занятиях и успешно пройдет итоговую аттестацию, получат удостоверение о повышении квалификации.

Чтобы записаться на курс «Управление персоналом и волонтерами в НКО», необходимо направить заявку на электронную почту: edu-mdoo@go.mos.ru. В письме достаточно указать фамилию, имя и отчество, контактный телефон и название некоммерческой организации.

«Слушатели курса получат необходимые знания о волонтерской деятельности, которые в дальнейшем могут понадобиться им в работе. Они узнают все о форматах добровольческой деятельности, о том, как сформировать команду волонтеров и как правильно выстроить работу с добровольцами. Для того чтобы закрепить материал, участникам вебинаров будут предложены практические задачи и тесты, а также изучение дополнительных методических материалов и выполнение других видов работ», — добавил директор ресурсного центра «Мосволонтер» Дмитрий Покровский.

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