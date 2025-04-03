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В Москве пройдет музыкальный фестиваль «Ровесники Победы»

editor
By editor
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В 2025 году свое 80-летие отмечают сразу три известных музыкальных коллектива: Академический Большой концертный оркестр им. Ю.В. Силантьева, Академический хор русской песни и Академический оркестр русских народных инструментов им. Некрасова. Трехдневный фестиваль «Ровесники Победы», посвященный юбилею коллективов, созданных в 1945 году, пройдет в московском Театре Эстрады в конце апреля.

Ни один концерт на Центральном телевидении Советского Союза не обходился без участия этого коллектива. Премьеры своих сочинений доверяли оркестру все выдающиеся советские композиторы: Александра Пахмутова, Давид Тухманов, Арно Бабаджанян, Эдуард Колмановский, Марк Фрадкин, Никита Богословский и другие классики песенного жанра. С оркестром выступали самые популярные артисты: Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Ренат Ибрагимов. Оркестр представит праздничную программу «Я песней, как ветром, наполню страну», в которую вошли произведения Исаака Дунаевского, Эдуарда Артемьева, Александры Пахмутовой – музыка, которую мы узнаем по первым нотам!

Продолжит музыкальный праздник Академический хор русской песни. Главную роль в его истории сыграл композитор, исследователь и пропагандист русского хорового пения народный артист СССР Николай Васильевич Кутузов. Он был бессменным художественным руководителем и главным дирижёром хора с 1954 по 2011 год. Николай Васильевич подготовил сотни концертов, телевизионных и радиопрограмм, посвящённых русской народной песне. В коллективе начинала творческую карьеру Людмила Георгиевна Зыкина. На следующий день хор покажет настоящий «Русский праздник». «Течет река Волга», «Ах ты степь широкая», «Светит месяц» – эти и многие другие любимые народом песни войдут в программу вечера.

русская-песня

А завершит фестиваль Академический оркестр русских народных инструментов имени Некрасова. В программу «И песня в сердце отзовется, как эхо памяти живой» вошли произведения отечественных и зарубежных композиторов, ставшие знаковыми для нескольких поколений слушателей. Прозвучит и знаменитый «Вечерний звон», ставший визитной карточкой не только прославленного коллектива, но и всей русской музыкальной культуры.

Спустя 80 лет со дня основания коллективы продолжают свою творческую деятельность, сохраняя лучшие традиции оркестровой и хоровой культуры России. Они выступают на крупнейших площадках страны, без них не обходится ни один важный для страны праздник. И самое главное – они продолжают жить и дышать в унисон с огромной страной и остаются символом Великой Победы, подарившей нам мир.

Музыкальный фестиваль «Ровесники Победы» проводится Телерадиоцентром «Орфей» совместно с Российским музыкальным союзом.

Фото © пресс-служба радио «Орфей»

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