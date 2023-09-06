В Москве пройдет самый душевный забег «Без границ» фонда «Спорт для Жизни»

1 октября 2023 года в Измайловском парке пройдет традиционный благотворительный забег «Без границ». Организатор – благотворительный фонд «Спорт для Жизни», который уже 10 лет развивает доступность любительского спорта для всех и помогает людям с инвалидностью заниматься спортом.

Забег полностью инклюзивный: участвовать могут дети и взрослые любого возраста, а также все желающие с особенностями здоровья. Участников ждут теплый прием, чай с угощениями, мастер-классы, а на финише – бассейн с сочными арбузами. Как и в прошлом году, забег носит звание «Самого душевного» забега столицы. Так организаторы стремятся напомнить каждому о том, что командный дух и поддержка лучше всего помогают преодолевать трудности не только в спорте, но и в жизни.

Ни один забег фонда не обходится без авторской дистанции «Вслепую» (2 км) для всех желающих. На старт выходят парой: один из бегунов бежит в повязке на глазах в роли незрячего бегуна, а его партнер становится лидером, при желании потом можно поменяться местами. Также участники могут пробежать эстафету длиной 21,1 км по основному маршруту дистанции и делится на 4 части. Один участник может бежать несколько этапов, передавая эстафету следующему участнику. Эстафета может стать необычным способом провести тимбилдинг организации, однако важно учитывать, что в составе команды должна быть минимум одна женщина.

«За 10 лет мы помогли почти 500 подопечным фонда изменить свои жизни к лучшему. Кто-то из них до сих пор занимается спортом в удовольствие, другие перешли на новую ступень и тренируются профессионально, участвуют в крупных спортивных мероприятиях и добиваются успехов. Например, совсем недавно один из наших подопечных, слабовидящий Александр Костин, установил рекорд среди спортсменов с инвалидностью, проплыв 77 км через всю Неву. Такие истории вдохновляют нас развиваться и расти. Мы верим, что каждый человек с особенностями здоровья может полноценно заниматься спортом, жить активно и ярко, расширять рамки своих желаний и достижений», – прокомментировала Анастасия Плетминцева, директор фонда «Спорт для Жизни».

Регистрация на сайте фонда: https://russiarunning.com .

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