В Москве пройдет Церемония награждения победителей ХХV юбилейного российского конкурса «Менеджер года — 2022»

Конкурс «Менеджер года» - один из самых крупных и широко известных проектов Международной Академии менеджмента, проводимый при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ. В этом году было подано более 400 управленческих проектов, но только 10 участников со всей России смогут стать абсолютными победителями Конкурса и получат уникальную бронзовую статуэтку императрицы Екатерины Великой. В этом году среди номинантов представители таких компаний, как: ГК Росатом, ПАО Газпром, АНО «Центр «Арктические инициативы», АНО «НИЦ «Строительство», Приморский металлургический завод и другие.

Российский конкурс «Менеджер года» ежегодно оценивает управленцев со всей страны и охватывает более 15 различных отраслей, от социальной сферы и образования, до промышленности, IT-отрасли, сферы финансов, медиа и менеджмента. Изначально конкурс-смотр был привезён Екатериной Великой из Европы во время ее поездки по сбору лучших мировых практик и проводился ежегодно под ее непосредственным патронажем. В прошлом веке этот престижный конкурс был заново проведен в 1997 году. Организаторы посвятили его 850-летию Москвы. И каждый год в нем принимают участие около полутысячи руководителей предприятий и организаций со всей России.

Традиционно экспертный совет возглавляет почетный академик Международной Академии менеджмента, главный акционер компании «Автотор» В.И. Щербаков, председателем Организационного комитета конкурса уже много лет является почетный Президент Международной Академии менеджмента, первый мэр Москвы Г.Х. Попов. Сопредседателем жюри конкурса является вице-президент Международной Академии менеджмента, академик Российской академии наук, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии С.Ю. Глазьев.

В разные годы победителями конкурса становились яркие деятели различных областей управления, такие как М.А. Батырев, П.Н. Гусев, Л.Н. Духанина, Э.А. Памфилова, М.Ш. Хуснуллин, В.Т. Третьяков, И.А. Угольников и многие другие.

Дирекцию Конкурса возглавляет Л.К. Кириллова, академик Международной Академии менеджмента, генеральный директор ООО «АБТК», абсолютный победитель Конкурса «Менеджер года - 2018»:

«Более 15 лет я занимаюсь формированием и развитием корпоративной культуры крупнейших предприятий страны. И я уверена, что главная движущая и мотивирующая сила любой компании - это профессиональный руководитель-управленец. Только от его опыта и профессионализма зависит развитие и рост предприятия. Важно поддерживать и помогать управленцам получать современные знания и использовать лучшие мировые практики. Наш Конкурс - это глобальная библиотека самых свежих знаний и современных практик, обмена опытом, профессиональное комьюнити перспективных и лучших управленцев страны. Благодаря Конкурсу мы выявляем элиту российских управленцев, содействуем повышению эффективности управления и инициации новых технологических решений в различных отраслях экономики и бизнеса. Конкурс способствует распространению лучших управленческих практик руководителей-участников, а также выявляет и даёт профессиональную оценку прорывных проектов управленческих инициатив для создания необходимых условий по продвижению успешных управленческих технологий».

«Люди – главная ценность всех процессов! Задача любого руководителя вдохновлять, взращивать и повышать профессиональные качества своих сотрудников.Можно по-разному относиться к тому, что и кто тебя окружает, однозначно нельзя бездействовать, нельзя допускать мысли, что что-то не зависит от нас!Я верю в теорию малых дел, если что-то методично и хорошо делать, то результат себя не заставит ждать.Я верю в объединение людей и эффективность объединений ресурсов. Наша задача не останавливаться, а двигаться только вперед!» - прокомментировала Людмила Алексеевна Цой, заместитель руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

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