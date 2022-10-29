В МОСКВЕ ПРОЙДЕТ ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ПЕРВОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ «ЧЕСТЬ ИМЕЮ»

2 ноября 2022 года в Москве состоится церемония вручения Первой Всероссийской литературной премии «Честь имею».

Это первая в России Премия, полностью посвященная теме военного образования и военного дела. Целью проекта является поддержка талантливых писателей, сохраняющих и развивающих лучшие традиции отечественной патриотической прозы и поэзии.

Учредителями Премии являются Фонд содействия развитию военного образования и Общероссийская общественная организация «Союз писателей России», проект реализуется при участии журнала «Вестник военного образования».

Инициаторы конкурса стремятся обратить внимание общества на высокую значимость профессии военного. Произведения современных отечественных авторов помогут нравственному становлению детей и молодежи, формированию патриотизма и чувства гордости за свою Родину.

Проект будет способствовать появлению новых книг и авторов, которые правдиво и захватывающе показывают исторические события, героическое прошлое, настоящее и будущее нашей страны.

Номинантами Премии стало 28 авторов — 11 взрослых писателей и 17 воспитанников и воспитанниц из 8 довузовских образовательных организаций МО РФ. Всего в оргкомитет конкурса поступили заявки от 63 авторов, представивших 74 произведения в 6 номинациях.

Приоритетное право участвовать в конкурсном отборе и претендовать на звание номинанта или лауреата премии имеют воспитанники довузовских образовательных учреждений Минобороны РФ – суворовских и Нахимовских училищ, а также — пансионов воспитанниц.

Победители будут объявлены на торжественной церемонии, приуроченной к празднованию Дня народного единства. Также на мероприятии выступят творческие коллективы довузовских образовательных учреждений Минобороны РФ.

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