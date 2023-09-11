В Москве пройдет выставка непальского искусства «5 Цветов Великой Пустоты»

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С 14 сентября по 1 ноября 2023 года в Первой Московской Галерее Восточной Живописи состоится выставка «5 Цветов Великой Пустоты», раскрывающая традиции сакрального искусства народа невари, населяющего долину Катманду в Непале.

Непальское искусство

Долина Катманду – оазис Великого шелкового пути, связавшего культуры двух древних цивилизаций – Индии и Китая, духовный и художественный центр, где более 16 веков производятся предметы для религиозных культов Буддизма и Индуизма: невероятно утонченные произведения скульптуры и живописи, равных которым нет во всей Азии.

Считается, что именно под влиянием непальской сакральной живописи, паубхи, сформировалась тибетская буддийская живопись тханка, а многоярусная архитектура храмов, которую мы видим теперь в китайских и японских пагодах, проникла в глубину Восточных земель благодаря известному непальскому художнику Аранико (1245 – 1306), 40 лет служившего при дворе китайского императора династии Юань.

Преобладание красной палитры (синий, зелёный и золотой – для акцентирования деталей), стройные и изящно-изогнутые фигуры божеств, тонкие и мягкие черты лица, большое количество сложных филигранно прописанных декоративных элементов – характерная неварская эстетика прошла через века и продолжает находить воплощение в работах современных мастеров Непала.

На выставке представлены работы непальских художников – «звёзд первой величины», демонстрирующих разные, вплоть до противоположных, подходов к развитию и осмыслению неварского искусства. Одни, как Лок Читракар, строго придерживаются национальной традиции иконографии, основанной на изучении старинных текстов и руководств по сакральной живописи, другие, следуя школе мастерства невари, привносят в своё творчество черты общемирового современного искусства.

Например, снискавший мировую известность Радж Пракаш Туладхар привнёс в паубху объемность изображения и натуралистичный гималайский пейзаж, а настоящая непальская знаменитость Самундра Ман Сингх Шреста придал ей невероятную реалистичность.
«Известны случаи, когда оформители в багет пытались смахнуть с полотен Ман Сингх Шресты изображенную на них воду. Техника его стилизаций и детализаций настолько безупречна, что формы, которыми он наделяет божества, кажутся ожившими», – рассказывает куратор выставки Валерия Рудина.

Нашлось на выставке место и для российских художников, учеников Лока Читракара. Мастер делится секретами древней техники в своей студии Simrik Atelier (Патан, Непал), двери его школы открыты не только для непальцев и тибетцев, но и для иностранных студентов.

Дополняют экспозицию, иллюстрируя всё богатство сакрального искусства Непала, металлические скульптуры и предметы мелкой пластики из серебра, бронзы и латуни, выполненные в неварской технике литья.

По традиции в рамках выставки состоится серия образовательных мероприятий, на которых известные специалисты по индо-гималайской культуре подробно расскажут о тонкостях иконографии Буддизма и Индуизма, познакомят с символизмом декоративных элементов в сакральном искусстве, и конечно, раскроют значение термина «Великая пустота».

Где? Москва, Малый Кисельный переулок, д. 3, с. 2.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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