В Москве пройдет выставка непальского искусства «5 Цветов Великой Пустоты»

С 14 сентября по 1 ноября 2023 года в Первой Московской Галерее Восточной Живописи состоится выставка «5 Цветов Великой Пустоты», раскрывающая традиции сакрального искусства народа невари, населяющего долину Катманду в Непале.

Долина Катманду – оазис Великого шелкового пути, связавшего культуры двух древних цивилизаций – Индии и Китая, духовный и художественный центр, где более 16 веков производятся предметы для религиозных культов Буддизма и Индуизма: невероятно утонченные произведения скульптуры и живописи, равных которым нет во всей Азии.

Считается, что именно под влиянием непальской сакральной живописи, паубхи, сформировалась тибетская буддийская живопись тханка, а многоярусная архитектура храмов, которую мы видим теперь в китайских и японских пагодах, проникла в глубину Восточных земель благодаря известному непальскому художнику Аранико (1245 – 1306), 40 лет служившего при дворе китайского императора династии Юань.

Преобладание красной палитры (синий, зелёный и золотой – для акцентирования деталей), стройные и изящно-изогнутые фигуры божеств, тонкие и мягкие черты лица, большое количество сложных филигранно прописанных декоративных элементов – характерная неварская эстетика прошла через века и продолжает находить воплощение в работах современных мастеров Непала.

На выставке представлены работы непальских художников – «звёзд первой величины», демонстрирующих разные, вплоть до противоположных, подходов к развитию и осмыслению неварского искусства. Одни, как Лок Читракар, строго придерживаются национальной традиции иконографии, основанной на изучении старинных текстов и руководств по сакральной живописи, другие, следуя школе мастерства невари, привносят в своё творчество черты общемирового современного искусства.

Например, снискавший мировую известность Радж Пракаш Туладхар привнёс в паубху объемность изображения и натуралистичный гималайский пейзаж, а настоящая непальская знаменитость Самундра Ман Сингх Шреста придал ей невероятную реалистичность.

«Известны случаи, когда оформители в багет пытались смахнуть с полотен Ман Сингх Шресты изображенную на них воду. Техника его стилизаций и детализаций настолько безупречна, что формы, которыми он наделяет божества, кажутся ожившими», – рассказывает куратор выставки Валерия Рудина.

Нашлось на выставке место и для российских художников, учеников Лока Читракара. Мастер делится секретами древней техники в своей студии Simrik Atelier (Патан, Непал), двери его школы открыты не только для непальцев и тибетцев, но и для иностранных студентов.

Дополняют экспозицию, иллюстрируя всё богатство сакрального искусства Непала, металлические скульптуры и предметы мелкой пластики из серебра, бронзы и латуни, выполненные в неварской технике литья.

По традиции в рамках выставки состоится серия образовательных мероприятий, на которых известные специалисты по индо-гималайской культуре подробно расскажут о тонкостях иконографии Буддизма и Индуизма, познакомят с символизмом декоративных элементов в сакральном искусстве, и конечно, раскроют значение термина «Великая пустота».

Где? Москва, Малый Кисельный переулок, д. 3, с. 2.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.