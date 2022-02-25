В Москве пройдёт самый высокий и массовый концерт звёзд в мире!

1 марта 2022 года на смотровой площадке PANORAMA360, «Радио Шансон» и звёзды российской эстрады, среди которых Сергей Трофимов, Михаил Бублик, Евгений Кемеровский и еще 17 исполнителей, установят рекорд по наибольшему количеству артистов, выступающих на высоте более 300 метров над уровнем земли! Рекорд официально подтвердит Книга рекордов России, а мероприятие будет посвящено заслугам врачей, борющимся с пандемией.

Чтобы установить рекорд, «Радио Шансон» и PANORAMA360 необходимо в рамках 1 концерта организовать выступления 20 звёзд на высоте 327 метров. Каждый артист исполнит самые душевные песни и представит народный жанр на сцене PANORAMA360. Примеров такого высотного и одновременно массового концерта в мире еще не было!

На концерте будут присутствовать официальные представители Книги рекордов России, которые проследят за соблюдением всех условий установления рекорда, а в конце мероприятия вручат грамоту организаторам мероприятия. Согласно условиям, между выступлениями музыкантов должен быть минимальный интервал, чтобы концерт стал самым массовым и рекорд зафиксировали.

«Радио Шансон» одна из самых известных радиостанций в стране и любимая миллионами. Мы впервые в своей истории планируем установить такой громкий рекорд. И это событие мы посвящаем всем медицинским работникам, которые борются с пандемией», – говорит Эдуард Оганесян, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности объединенного радиохолдинга Krutoy Media и «Радио Шансон».

«Мы рады принимать уникальный «Марафон звезд» на нашей площадке. Тем более что шансон традиционно является одним из самых популярных музыкальных жанров в России. И немаловажным для нас является то, что данный марафон будет посвящён труду врачей, считаем необходимым всячески поддерживать их труд», – рассказывает Артур Шакарян, управляющий партнёр смотровой площадки PANORAMA360.

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