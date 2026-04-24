В Москве прошел третий экспертный семинар «Образовательная политика для стратегии университета» под эгидой ИОТ-консорциума

Ректоры и проректоры около сорока российских университетов продолжили обсуждать подходы к построению актуальных моделей работы. На этот раз сообщество сосредоточилось на целях по технологическому лидерству.

На семинаре свои экспертные доклады представили коллеги из УрФУ (Валентина Овчинникова), ЮФУ (Евгений Муханов, Павел Махно), МИФИ (Владимир Кислов), СПбПУ (Олег Рождественский) и УУНиТ (Руслан Кутлуяров).

Модератор семинара Андрей Евгеньевич Волков, научный руководитель ИОТ-консорциума, профессор МШУ «СКОЛКОВО», отметил:

«Наша цель двояка: во-первых, утащить себе что-нибудь полезное в работу с этого мероприятия, а во-вторых, попытаться коллективно вырабатывать концепты и крепкие идеи, которые могут потом быть аргументами в диалоге с различными стейкхолдерами. Если мы воспринимаем университет как целостный организм, то предмет нашего обсуждения, а именно изменения в технологической политике и повестке, должен приводить к изменениям во всей деятельности университета. Этот третий семинар демонстрирует очень важное — последовательное движение. Вообще очень пагубная иллюзия, что мы можем быстренько всё всем объяснить, все сразу всё поймут и все побегут делать, а вот без этого разговора, без этих точек зрения, без этого взаимопонимания иногда очень трудно, практически невозможно движение вперёд. Никакими чисто нормативными документами, чисто директивными указаниями этого не сделаешь. Поэтому я ценю это пространство, с удовольствием и с интересом принимаю в нём участие и считаю, что новые ходы и новые смыслы звучали в этих треках. Для кого-то они известные, а для кого-то совершенная новелла, что показала дискуссия в кулуарах».

Владимир Рахтеенко, председатель Совета ИОТ-консорциума вузов, генеральный директор CUSTIS, обратил внимание:

«Мы движемся вперёд. И если раньше мы рассматривали ход сверху вниз, как от стратегии перейти к образовательной политике и реализации ее в вузе, к изменениям в вузе, то сейчас мы взяли стратегические технологические проекты как повод и посмотрели, насколько они работают на эту повестку. Я с удовлетворением отвечаю, что работают. Причём работают на разных масштабах, в зависимости от подготовленности вузов, начиная с того, что это повод поменять образование или повод поселить новые образовательные технологии. У нас были лидерские вузы, которые показывали, что это уже целая программа. В этом смысле мы движемся вперёд, несмотря на те сложности, которые сейчас есть в образовательной индустрии. В нашей аудитории есть связка между стратегией и образовательной политикой — это уже просто не обсуждается. Обсуждается скорее, как делать, и обсуждаются уже достаточно радикальные ходы, которые раньше и помыслить-то в вузах было невозможно. То есть действительно, как только ты делаешь честный стратегический проект, который меняет часть индустрии, когда ты от банальных эксплуатационных или там инженеров-техников переходишь к науке, к инновациям, к продуктовому подходу, волей-неволей ты должен создать новую индустриальную систему разделения труда квалифицированных людей. И вузы говорили, что они с этим работают, это их задачи, и это всё по-настоящему».

Генеральный директор ИОТ-университета, директор по развитию ИТ-платформы Modeus Павел Музыка, подчеркнул:

«В заинтересованной экспертной аудитории мы шесть часов разбирали модели СТП и их влияние как на стратегию университета в целом, так и на образовательную политику в частности — на примерах пяти университетов. Дискуссия шла вокруг нескольких важных вопросов: зачем СТП университету (ну кроме требований Приоритета), что такое СТП и что останется после их завершения в университетах. У каждого университета есть своя версия ответа, а мы стремились выделить общие модели и решения. Для нас это уже не изолированный разговор. На предыдущих семинарах уже вели дискуссию про модель университета и смотрели, как образовательная политика вытягивает стратегические цели, сейчас добавили слой СТП. На будущих семинарах будем добавлять новые слои деятельности университета и надеемся в итоге собрать целостную модель».