В Москве прошла светская премьера самого освежающего фильма лета «Иван Семенов. Первый поцелуй»

В киноконцертном комплексе «Мосфильм» состоялась премьера заключительной части трилогии о приключениях российского героя-школьника Ивана Семёнова.

Первыми зрителями картины стали актеры и продюсеры: Леон Кемстач, Антон Богданов, Роман Погорелов, Мария Шукшина, Анна Котова, Александр Лойе, Тимур Базинский, Александр Толмацкий, Карина Каграманян, Софья Грузенко, Митя Жиров, а также блогеры и певцы: Милана Стар, Анна Шульгина, Виктория Портфолио с детьми, Ксения Прохорова, Миша Наверное, София Берг и другие.

Сюрпризом вечера стало празднование дня рождения Леона Кемстач прямо на красной дорожке премьеры. Актера лично поздравили его экранный соперник Роман Погорелов и актриса Софья Грузенко — главная героиня, за сердце который в фильме сражаются оба героя. Ну а кому достанется первый поцелуй и главный приз в соревнованиях по снежному каяку, зрители узнают уже завтра!

«Иван Семенов. Первый поцелуй» — это фильм о взрослении, тонких чувствах первой влюбленности, осознанном выборе, умении побеждать и проигрывать. Съемки проходили в феврале этого года на заснеженных склонах Пермского края при температуре -30. Однако на съемочной площадке было жарко – между главными героями кипели настоящие страсти не только в кадре!

«По сценарию между нами должен был разыграться любовный треугольник. Но во время съемок, в какой-то момент, я перестал понимать, где здесь игра, а где реальные чувства. И сегодня я увидел, что нам удалось перенести эти страсти на большой экран! Очень надеюсь, что подростки узнают в наших героях себя и поймут, что если хочешь чего-то или кого-то добиться, нужно действовать!», – говорит Леон Кемстач.

Производством картины занимались сразу две кинокомпании: «Проспект Мира» и “Gala Production”. Автором сценария выступил Михаил Шулятьев. Он же написал сюжеты первых двух частей фильма: «Иван Семенов. Школьный переполох» (2022 год) и «Иван Семенов. Большой поход» (2023 год). Режиссерское кресло занял Кирилл Седухин («Интерны»), за операторскую работу и экшн съемки отвечал – Борис Кирисенко («Физрук»).

По сюжету фильма Иван Семенов под влиянием Танечки из веселого хулигана стал «душнилой», от которого отвернулись друзья и сама Танечка. К тому же все они нашли себе нового лидера – Олега – лучшего сноукаякера Перми. И теперь, чтобы вернуть друзей и свою любимую, Ивану необходимо победить чемпиона по сноукаякингу не только в спортивных соревнованиях, но и в борьбе за своих лучших друзей.

В главных ролях: Роман Погорелов, Леон Кемстач, Софья Грузенко, Мария Шукшина и Анна Котова. В картине также задействованы: Александр Присмотров-Белов, Константин Костин, Александра Немоляева, Митя Жиров, Илья Иосифов, Тимур Базинский и другие.

Генеральные продюсеры: Антон Богданов, Евгений Немоляев, Галина Стрижевская (Gala Production). В роли продюсеров также выступили Карина Жестовская и Ирен Ванидовская. Третья и заключительная части франшизы выходит при поддержке Фонда кино.