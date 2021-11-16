В Москве прошла церемония награждения премии «Лидеры Эпохи 2021»

11 ноября 2021 года в центре деловой и развлекательной жизни столицы, в шикарном московском банкетном зале «Golden Palace», состоялась Ежегодная церемония награждения победителей Национальной премии «Лидеры эпохи 2021», учрежденная журналом PERSONO.

На участие в премии было выдвинуто более 300 номинантов, из которых журнал отобрал 70 победителей премии. Лучшие из лучших – талантливые, перспективные, сильные, предприимчивые профессионалы из различных сфер деятельности были удостоены премии «Лидеры эпохи 2021».

Все победители премии получили заслуженные награды за достижения в своей жизни и профессиональной деятельности за прошедший год. Это те люди, которые добились невероятных успехов и результатов в своем деле и внесли неоценимый вклад в развитие нашего общества.

Народная артистка РСФСР, знаменитый диктор и телеведущая, легенда, лицо и голос страны Анна Николаевна Шатилова получила свою заслуженную награду в номинации «Легенда ТВ». Актриса театра, кино и озвучивания, официальный Голос Алисы, голос Яндекс колонки, голос Скарлетт Йохансон, Эммы Стоун, Марго Робби в России Татьяна Шитова стала победителем в номинации «Призвание актриса дубляжа». Стилист, опытный знаток моды, теле и радио ведущий Владислав Лисовец – в номинации «Fashion-эксперт года». Представители известной старинной династии цирковых артистов Эдгард и Аскольд Запашные – в номинации «За вклад в развитие циркового искусства».

Певец, актер театра, телеведущий Митя Фомин – в номинации «Коллаборация сезона: осень-зима 2021/2022» за коллекцию солнцезащитных очков из авторской коллекции MY PRIDE Мити Фомина совместно с брендом ALBERTO CASIANO. Актер театра и кино, сценарист, продюсер, бывший игрок КВН Андрей Бурковский – в номинации «За лучшую мужскую роль в телесериале «Медиатор»». Актер театра и кино, ведущий шоу, лицо всех известных отечественных телесериалов Виталий Абдулов – в номинации «За вклад в развитие актерского мастерства». Актер театра и кино, артист цирка, ведущий, стендап-комик, певец и музыкант Кирилл Круглов – в номинации «Самый маленький шоумен России». Бодибилдер и звезда «Инстаграма» Александр Шпак – в номинации «Самый экстравагантный блогер».

Эстрадная певица, автор песен Катя Лель – в номинации «Творческая трансформация года» за создание альбома «Вибрации любви». Женская поп-группа «Тутси» – в номинации «Воссоединение года». Журналистка, видеоблогер, репортер, ведущая авторского шоу на YouTube под названием «Алёна, блин!» Алена Жигалова – в номинации «Лучшее шоу-интервью на YouTube». Актриса кино, телевидения и КВН юмористического жанра, поэтесса Борщева Елена – в номинации «Легенда юмора». Актер, танцор, телеведущий, шоумен, получивший мировую известность благодаря участию в клипе группы Little Big Дмитрий Красилов – в номинации «Самый перспективный актер года». Певица, актриса, модель, более известная под своим сценическим псевдонимом Живая кукла Барби Татьяна Тузова – в номинации «За самое яркое создание образа куклы Барби». Бодибилдер, модель, экстремальный и общественный деятель, блогер, мастер спорта России по бодибилдингу Сергей Бойцов – в номинации «Экстремальный блогер года». Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова и певица IVKA – в номинации «Дуэт года».

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