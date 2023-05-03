В Москве прошла V юбилейная ежегодная церемония награждения победителей премии «PERSONO года 2023»

26 апреля 2023 года в роскошном банкетном зале Golden Palace в Москве состоялась V юбилейная ежегодная церемония награждения победителей премии «PERSONO года 2023», учрежденная журналом PERSONO. На одной площадке собрались предприниматели, звезды шоу-бизнеса, блогеры, врачи, госслужащие – талантливые, предприимчивые люди из разных сфер деятельности. Дата была выбрана неслучайно, премия приурочена к Международному дню интеллектуальной собственности. Из более чем 1000 заявок номинантов экспертный совет выбрал 85 победителей, которые стали обладателями заветной статуэтки и носителями звания «PERSONO года». Это те люди, которые внесли неоценимый интеллектуальный вклад в развитие нашего общества и достигли невероятных успехов за прошедший год в своей профессиональной деятельности.

Яна Киреева, Никита Лобанов – организаторы Премии PERSONO года. Фотограф Арсений Костенюк

Церемонию награждения торжественно открыл шоу-балет Анны Кузнецовой, который получил премию в номинации «Лучший театр танца», после этого зажигательного выступления всем гостям подарила свою легендарную песню Анжелика Агурбаш «Я буду жить для тебя» и получила заслуженную награду в номинации «Женщина и карьера». Своим необычным тембром порадовал гостей праздника Александр Шахов, исполнив песню «Because we believe». Также на сцене со своими творческими номерами выступили Sandra Top, Влад Зотов, Таня Тузова, Прохор Шаляпин, Леся Яппарова, Натали Андрес, Светлана Савинова и Мэри Ян. Скрипач нового поколения Marko Krasso погрузил гостей в тонкий мир музыки. Ярким акцентом вечера стало барабанное шоу «Era Drummers». Изюминкой праздника стал торт – произведение искусства от SOVA KITCHEN.

На премии также присутствовал почетный гость Андрей Свинцов, российский политик, депутат Государственной Думы Российской Федерации, который вручил личную благодарность Никите Лобанову, основателю премии и журнала PERSONO. Благодарственными письмами он также наградил Александру Трусову и Рустама Набиева, которые, помимо этого, стали победителями премии и получили свои заслуженные награды.

Во время мероприятия ведущий крупнейший российский производитель инновационных эргономичных кресел для дома и офиса группа компаний МЕТТА разыграл среди гостей свою последнюю разработку – инновационное эргономичное кресло нового поколения для руководителя – METTA Yoga 4D с адаптивной спинкой. Обладателем новинки производителя стал молодой стилист из Барнаула – Сергей Исаев. Не остались без подарка и победители премии. Эту же новинку за заслуги и достижения в сфере недвижимости группа компаний МЕТТА вручила Вадиму Богачу, звездному риэлтору, блогеру, инвестору, владельцу агентства недвижимости «Авеню-Москва», управляющей компании «Ма-Трёшка» и агентства недвижимости в Дубае.

Ювелирные бренды Surh&Diamond и Cappulo, создатели авторских элегантных украшений лимитированных серий наградили за заслуги своими изделиями Анжелику Агурбаш и Андрея Ковалева.

Мероприятие вели бессменный ведущий премии Александр Снегирев, актриса театра и кино Эвелина Блёданс.

Организаторами V юбилейной ежегодной премии «PERSONO года 2023» выступили:

Никита Лобанов – предприниматель, продюсер, основатель премии и глянцевого журнала PERSONO, президент международной Ассоциации экспертов малого и среднего предпринимательства, эксперт на радио и телевидении.

Яна Киреева – продюсер премии, директор по развитию журнала PERSONO, главный редактор онлайн-платформы PERSONO.ru.

Режиссером и сценаристом премии выступила Альбина Нарсеева, писатель, поэт, главный редактор журнала PERSONO.

Журнал PERSONO выражает огромную благодарность партнерам премии «PERSONO года 2023», оказавшим неоценимую помощь в организации и проведении мероприятия.

Мила Соловьёва, Светлана Кулакова. Фотограф Екатерина Потапова

Прохор Шаляпин. Фотограф Сергей Давыдюк

Катя Лель. Фотограф Марина Бережная

Александра Медведева. Фотограф Юлия Милославская

Тимур Ефременков. Фотограф Марина Бережная

Татьяна Шитова. Фотограф Максим Евмененко

Татьяна Тузова. Фотограф Катерина Потапова

DJ Катя Гусева и Никита Лобанов. Фотограф Максим Евмененко

Яна Киреева и Иван Rравченко (Event Hooligans). Фотограф Максим Евмененко

Александра Трусова, Константин Кот. Фотограф Максим Евмененко





Вячеслав Чепурченко. Фотограф Марина Бережная





Никита Серов. Фотограф Марина Бережная

Андрей Свинцов, Рустам Набиев. Фотограф Юлия Милановская

Александр Бураков. Фотограф Юлия Милановская

Татьяна Денесюк. Фотограф Марина Бережная

Победители V юбилейной ежегодной премии «PERSONO года 2023»:

Анжелика Агурбаш – певица, актриса, модель и телеведущая (номинация «Женщина и карьера»);

Катя Лель – российская певица, автор песен, исполнительница популярных песен (номинация «За фантастический клип «Тони»);

Наташа Бардо – актриса, создатель онлайн-школы «IN’ME», главная героиня в сериале «Улетный Экипаж» (номинация «За яркий женский образ в сериале «Исправление и наказание»);

Богдасаров Михаил Сергеевич – советский и российский актер театра, кино и телевидения, режиссер, сценарист, драматург. Заслуженный артист РФ (номинация «Народное признание»);

Ольга Кабо – актриса Театра Моссовета и кино, заслуженная артистка РФ, народная артистка Чеченской Республики. Получила награду, как представитель Театра Моссовета – Государственный академический театр, отметивший в этом году 100-летие (номинация «Выбор зрителей»);

Тимур Ефременков – актер российского кино, снявшийся более чем в 100 картинах (номинация «За лучшее исполнение героических ролей в военных, патриотических фильмах»);

Катрин Асси – актриса театра и кино, актриса дубляжа (номинация «За великолепное исполнение главной роли в сериале «Отпуск»);

Павел Чинарев – актер, музыкант, DJ (номинация «За выдающиеся достижения в кино»);

Александр Горбатов – российский актер театра и кино (номинация «За создание самых харизматичных образов в кино»);

Анна Пескова – российская актриса кино, дубляжа, телеведущая и кинопродюсер (номинация «За создание проникновенного образа женщины военного времени в фильме «Летчик»);

Илья Зудин – певец, поэт, композитор, солист и идейный вдохновитель группы «Динамит» (номинация «За неоценимый вклад в развитие музыкальной сферы»);

Ксения Новикова – российская певица, актриса, автор песен, солистка группы «Блестящие» (номинация «Талант и мастерство»);

Таня Тузова – певица, актриса, пианистка, модель, дизайнер – участница показов мировых недель моды, популярный видеоблогер, обладатель самой большой коллекции оригинальных кукол Барби Mattell в России (номинация «За самый оригинальный мультипликационный клип на песню»);

Прохор Шаляпин – певец, шоумен, телеведущий, финалист «Фабрики звезд-6» (номинация «За песню-посвящение памяти Татьяны Дэвис «Тебя обнимал»);

Вячеслав Чепурченко – российский актер театра, кино и телевидения, известный по сериалу «Жуки» (номинация «За актерский талант и обаяние»);

Трусова Александра Вячеславовна – российская фигуристка, выступающая в одиночном катании, серебряный призер Олимпиады и призер многих международных чемпионатов (номинация «За вклад в российское фигурное катание»);

Кочнев Виталий Витальевич – российский пловец, спортсмен-паралимпиец, Мастер спорта, Чемпион России, рекордсмен России и Мира по плаванию, многократный победитель всевозможных чемпионатов и марафонов (номинация «За волю к победе»);

Набиев Рустам Ильгизович – российский блогер, бывший военнослужащий, выживший при обрушении казармы в Омске, впоследствии перенесший 7 дней комы, больше 20 операций, две клинических смерти и ампутацию обеих ног, сумевший стать для многих примером сильного духа (номинация «Лучший мотивационный блогер»);

Денесюк Татьяна Анатольевна – главный редактор «LIFE», автор и ведущая программ «Изнанка. Женщины», ведущая шоу «Дайте сказать» (номинация «Лучший женский проект «Изнанка. Женщины»);

Мила Соловьева – общественный деятель, эксперт в области благотворительности, директор фонда «Жизнь с ДЦП» и главред журнала «Жизнь с ДЦП. Проблемы и решения», руководитель экспертного совета по ОВЗ при Московской Торгово-Промышленной Палате (номинация «За вклад в благотворительную деятельность»);

Алиева Марьям Омаровна – популярный дагестанский блогер, правозащитница, автор нашумевшего бестселлера «Не молчи» (номинация «Бэтмен в мире женщин и детей»);

Ромахина Марина Александровна – современный художник, картины которой хранятся в частных коллекциях в России и более чем в 15 странах мира, Член Союза художников России, Член Союза писателей России (номинация «За большой личный вклад в развитие межгосударственных отношений»);

Буравков Александр Александрович – основатель завода тактильного и реабилитационного оборудования «Тифлотехника», владелец сети магазинов технических средств реабилитации «Тифломед» (номинация «Лучший производитель тактильного и реабилитационного оборудования для людей с ограниченными возможностями»);

Паксашвили Карина Игоревна – корпоративный юрист со стажем работы более 13 лет (номинация «Лучший бизнес-юрист»);

Медведев Александр Игоревич – владелец и главный врач «Клиники функциональной стоматологии Доктора Медведева» (номинация «За вклад в развитие функциональной стоматологии»);

Шилова Татьяна Юрьевна – врач-офтальмолог высшей категории, микрохирург, профессор, доктор медицинских наук (номинация «Лучший офтальмолог-хирург»);

Захаров Кирилл Игоревич – врач травматолог-ортопед-артроскопист высшей квалификационной категории (номинация «Травматолог года»);

Марияна Анаэль – наставник миллионеров, главный нумеролог страны, певица, писатель, основатель «Школы нумерологии АНАЭЛЬ» (номинация «Лучший нумеролог»);

Школа Нумерологии «Анаэль» – школа, выпустившая уже более 10.000 профессиональных нумерологов (номинация «Лучшая школа нумерологии»);

Многофункциональный Стоматологический Центр Simpladental – современная стоматология с передовым технологическим оснащением (номинация «Лучшая эстетическая стоматология»);

Ковалев Андрей Аркадьевич – председатель Общероссийского движения предпринимателей, владелец усадьбы «Гребнево» (номинация «Реформатор года»);

Левитас Юрий Львович – ресторатор, основатель и совладелец Black Star Burger, владелец компании Free Company (номинация «Генератор идей»);

Городжая Анна Игоревна – ведущая и организатор звездных свадеб и масштабных мероприятий, блогер, модель, «Миссис России 2013» и «Первая вице-миссис России 2012» (номинация «Лучший свадебный организатор»);

Куниц Ольга Сергеевна – основатель уникального женского бизнес-форума, руководитель школы танца DELICE, педагог по бачате, общественный деятель, организатор мероприятий (номинация «Лучший организатор мероприятий»);

Константин Кот – ведущий и стендап-комик (номинация «Топ шоумен»);

Театр танца Анны Кузнецовой – профессиональный театр танца Art Dance Club – полумедийный балет, работающий в Кремле и со звездами Первого эшелона. (номинация «Лучший театр танца»);

Лызо Максим Анатольевич – автор и ведущий кулинарного шоу на телеканале ТНТ int. Шеф-повар американской мировой компании (номинация «Шеф-повар года»);

Михаил Сазанов и Катя Гусева – Михаил – московский адвокат, специализирующийся на уголовных делах, офицер запаса, бывший сотрудник Федеральной Службы Безопасности РФ, Катя – популярный российский fashion-диджей, телеведущая, продюсер (номинация «Пара года»);

Никита Серов – основатель холдинга SRV group (бренда одежды, онлайн-школы, агентства). Спортсмен, многократный чемпион по бодибилдингу (номинация «Лучший рилсмейкер»);

Люси LovaLova – эксперт моды на федеральном канале НТВ (номинация «Fashion-эксперт года»);

Ирина Дружинина – медийный блогер, эксперт на ТВ, ведущая ТВЦ, спикер самых популярных женских Интернет-порталов (номинация «Лучший семейный блогер»);

Вадим Богач – российский риэлтор, блогер, инвестор, владелец агентства недвижимости «Авеню-Москва» и УК «Ма-Трёшка», владелец агентства недвижимости в Дубае (номинация «Лучший создатель агентств недвижимости в России и в Эмиратах»);

Кушнир Евгения Николаевна – основатель и продюсер «Академии личных финансов», совладелец агентства инвестиционной недвижимости «Капитал», инвестор, долларовый миллионер, телеведущая EuropaPlus TV (номинация «Инфопродюсер года»);

Тарасова Валерия Валерьевна – маркетолог-стратег, владелица маркетингового агентства «Marketing CUBE» и учебной платформы «Brandorium», автор системы продвижения в соцсетях «360 градусов» (номинация «За создание лучшей маркетинговой стратегии продвижения в социальных сетях»);

Прошкина Яна – основатель и креативный директор проекта «Империя Букетов» (номинация «Лучшая авторская методика преподавания флористики»);

Ботнарь Александра Владимировна – шеф-кондитер, владелец кондитерской студии SOVA KITCHEN, создатель и ведущая практических мастер-классов, создатель онлайн-обучения для кондитеров «Бизнес Кондитер» (номинация «Лучший кондитер»);

МЕТТА Innovative Ergonomics – ведущий крупнейший российский производитель инновационных эргономичных кресел для дома и офиса (номинация «Бренд №1»);

Сеть Салонов Мебели «Идея & Стиль» – производство и продажа корпусной и мягкой мебели (номинация «Лучший производитель мебели для кухни»);

Новострой-Комфорт – компания по ремонту квартир (номинация «Лучший дизайн-проект»);

Лошадина сила – легендарный бренд, который уже 13 лет является абсолютным лидером по продажам в аптеках по всей России (номинация «Успех и лидерство в области косметики»);

Vay MAMA Jan – торговая марка, представляющая сочные маринованные помидорчики, пикантные перчики, сладкие абрикосовые компоты, страстные вишневые закрутки (номинация «Самая хлебосольная Мама»);

Дмитрий и Екатерина Боровые – владельцы магазина натуральных морепродуктов «Дары Дальнего Востока» (номинация «За успешное открытие магазина натуральных морепродуктов»);

OLGA HAIR – одна из лидирующих компаний по всему миру по продаже натуральных волос (номинация «Лучшая компания по продаже натуральных волос»);

Тата Лустас – признанный эксперт в области маркетинга, советник по маркетингу и бренд коммуникациям холдинга КАVAYA GROUP, экс-советник по маркетингу и бренд-коммуникациям агентства по развитию экспорта при министерстве экономики Венгрии, экс-глава службы маркетинга фармацевтического холдинга А.V.E., общественный деятель (номинация «Маркетолог года»);

Харламова Анна Геннадьевна – предприниматель с бизнес-степенью ЕXECUTIVE МВА, PR-эксперт, продюсер, блогер, основательница PR-агентства, соорганизатор бизнес форума в России с Арнольдом Шварценеггером (номинация «PR-наставник года»);

​Мкртчян Кристина Сергеевна – предприниматель, резидент клуба 500, Топ-100 селлеров Вайлдбериз (номинация «Селлер года»);

Кравцов Даниил Вадимович – предприниматель и международный бизнес-спикер, сооснователь сети кофеен самообслуживания (номинация «За самый быстрый рост франчайзи в кофейном бизнесе»);

Ахметова Снежана Султановна – врач-хирург, косметолог, дерматовенеролог (номинация «Лучший косметолог-разработчик уникальных технологий по работе с осложнениями»);

Хазиева Елена Алексеевна – владелица 2 салонов красоты в центре города Алапаевск (номинация «Лучший бьюти-тренер»);

Булгучева Залина Закреевна – практикующий врач-терапевт, нутрициолог, Член Национального Общества Диетологов (номинация «Лучший нутрициолог»);

Султанова Оксана Эседуллаевна – врач-кардиолог, член международной академии наук и искусств, член общественной палаты Астраханской области, поэт, руководитель регионального отделения интернационального союза писателей по Астраханской области (номинация «За вклад в развитие литературы»);

Волкова Екатерина Александровна – стилист-имиджмейкер, преподаватель по имиджу, истории моды, стилю в пяти Московских модельных агентствах с филиалом в Барнауле (номинация «Лучший стилист-имиджмейкер»);

Устамилова Милана Маутэевна – стилист, колорист (номинация «Лучший стилист-колорист по волосам»);

Приходько Александра Геннадьевна – топ-модель, блогер, поэт, певица, фитнес и фейсфитнес эксперт (номинация «Лучший эксперт по фейсфитнесу»);

Мирзоян Камо Рубертович – мастер спорта России по пауэрлифтингу, основатель восстановительного фитнес-центра «КАМО», автор уникальной методики восстановления позвоночника и суставов (номинация «За создание уникальной методики восстановления позвоночника и суставов»);

Осминкин Виталий Анатольевич – врач-дерматокосметолог, специалист по антивозрастной медицине, био индентичным гормонам (биопеллеты), гормональным имплантам, инъекционным и лазерным технологиям (номинация «Лучший врач по инновационной медицине»);

Воробель Андрей Александрович – мастер массажа, преподаватель уникальных японских техник массажа кобидо и коруги (номинация «За лучшую методику обучения японским техникам массажа лица»);

Дарья Хэнсон – трансформационный бизнес-тренер, лайф-коуч, спикер, фасилитатор классов Access Consciousness, автор трансформационного бестселлера «Что будет, если я выберу?» (номинация «Лучший международный трансформационный коуч»);

Алексеева Алена Сергеевна – директор организационно-правового департамента и онлайн-ритейла, квалифицированный переговорщик, бизнес-коуч, психолог (номинация «Лучший коуч по бизнес-переговорам»);

Иченко Наталия Александровна – практикующий психолог, автор книг и пособий по практической психологии, основатель учебного центра практической психологии «Энтио», автор и создатель самых продаваемых в России и по всему миру метафорических ассоциативных карт. (номинация «Психолог года»);

Цитцер Татьяна Викторовна – финансовый коуч международного масштаба, автор курса по финансовой грамотности русскоязычного населения в Германии «Клуб богатых и успешных», автор тренинга в ГОА «Познание себя», инвестор в недвижимость, автор книги «Богатею в отпусках» (номинация «International Financial Coach»);

Шишмарев Андрей Александрович – психолог, тренер, наставник по публичным выступлениям экспертов, владельцев бизнеса, топ менеджеров, автор курса «Оратор от души» (номинация «Лучший тренер по ораторскому мастерству»);

Леонтьева Диана Ильгизаровна – дипломированный психолог предпринимателей, автор международных научных статей, международный спикер конференций (номинация «Лучший психолог предпринимателей»);

Ефимова Алена Витальевна – психолог, эксперт в области женских энергетических практик и медитаций (номинация «Лучший эксперт в сфере женских практик и медитаций»);

Альчина Елена Александровна – психолог, коуч, сертифицированный гипнотерапевт, эксперт психотехнологий (номинация «Лучший эксперт психотехнологий»);

Мельникова Ксения Дмитриевна – успешный предприниматель, основатель бьюти-пространства, основатель женского клуба «DEVI» (номинация «Женщина года»);

Катерина Соломкина – регрессолог, мастер Таро и духовных практик, сексолог, ведущая трансформационных психологических игр (номинация «Регрессолог года»);

Международный Онлайн-Университет Регрессологии Анжелы Шварченко – международный университета регрессологии, с выдачей диплома государственного образца (номинация «Лучшая школа регрессологии»);

Шаяхметова Лилия Мусалимовна – астролог, нумеролог, таролог, аромадиагност, космоэнергет, специалист по работе с родом, наставник-проводник, преподаватель обучающего курса по нумерологии и Таро (номинация «Лучший наставник-проводник по раскрытию духовного и материального пути души человека»);

Ефимова Людмила Ивановна – международная модель, модель Вероники Лемле, финалистка конкурса красоты «Мисс Россия Евразия 2023», стилист, блогер (номинация «Перспективная модель»);

Гарипова Танзиля Искандеровна – основатель Академии Бизнес Ассистентов и Кадрового Агентства по подбору персонала для дома и бизнеса мирового масштаба (номинация «Лучшая Академия по подготовке бизнес ассистентов»);

Гулевская Диана Александровна – международный юрист, партнер международной юридической компании, создатель онлайн Академии Релокации (номинация «Лучший международный юрист»);

Безумова Алена Анатольевна – тренер акцентов и эффективный коуч по быстрому изучению английского (номинация «Лучший метод по изучению английского языка»);

Лозикевич Светлана Николаевна – детский интегративный нутрициолог, создатель школы детской нутрициологии «Nutrition chil», автор курсов по детскому здоровью (номинация «Детский нутрициолог года»);

Кузнецова Варвара Ивановна – актриса, спортсменка и просто красавица (номинация «Юный талант»).

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