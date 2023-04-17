В Москве растет популярность сервиса «Вместе с культурой»

Востребованность сервиса по аренде городских пространств «Вместе с культурой» на столичном портале mos.ru за последний год выросла втрое. Если за первый квартал 2022 году с его помощью организовали 1,2 тысячи мероприятий, то с начала текущего года — 3,7 тысячи. Это мастер-классы, лекции, репетиции и концерты. При этом половина событий была ориентирована на детей, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

«Возможность провести свое мероприятие на столичных площадках появилась два года назад. С тех пор спрос увеличился в семь раз — с тысячи до 7,1 тысячи бронирований в год. Уникальный сервис помогает артистам, писателям, популяризаторам науки и экспертам в различных областях расширять аудиторию и профессионально развиваться. Москвичи, посещая такие встречи, ближе знакомятся с культурными учреждениями в районах», — рассказала Наталья Сергунина.

Сейчас для аренды доступно больше тысячи разных локаций по всему городу, в том числе в Новой Москве и Зеленограде. Среди них актовые и выставочные залы, библиотеки, творческие мастерские, коворкинги и аудитории.

Так, детский психолог Наталья Матюнина благодаря сервису нашла место для занятий с дошкольниками с особенностями развития. Оно должно было соответствовать ряду нормативов по режиму температуры, влажности, напольному покрытию и многим другим показателям. Всем требованиям отвечало помещение в библиотеке № 171 района Ясенево. Малыши и родители быстро привыкли к учреждению, где их тепло встретили.

«Ребята стали больше интересоваться книгами, с удовольствием выбирают художественную литературу и энциклопедии. Семьи теперь посещают культурные мероприятия, которые проводят сотрудники библиотеки. Все обустроено для родителей и увлекательного отдыха детей», — оставила отзыв Наталья Матюнина.

Услуга по аренде площадок доступна не только москвичам, но и жителям других регионов: как физическим, так и юридическим лицам.

В Департаменте информационных технологий столицы отметили, что найти подходящее место легко с помощью встроенных фильтров, интерактивной карты и готовых подборок. На странице каждого пространства есть его подробное описание, информация о наличии оборудования, мебели и парковки, стоимость и свободные даты.

Личного присутствия при бронировании не требуется, достаточно оформить онлайн-заявку. Для этого нужна стандартная учетная запись на mos.ru. Система автоматически сформирует договор и предложит с ним ознакомиться. Документ в распечатанном виде будет предоставлен в учреждении в день мероприятия, с собой нужно принести только паспорт.

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