В Москве состоится автограф-сессия с Михаилом Шуфутинским

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5 сентября в книжном магазине «Читай-город» в ТРЦ «Европейский» состоится встреча с народным артистом РФ Шуфутинским Михаилом Захаровичем и авторами трилогии комиксов «3 сентября» в жанре мультивёрсоперы. Трилогию выпустила студия Wizart comics.

михаил шуфутинский

Главным героем комикса стал сам шансонье. Михаил Шуфутинский, уставший после корпоративов и мема про третье сентября, едет в номер отеля. Весь день его преследует песня, он гневается и сотрясает воздух словами: «Лучше бы этой песни и вовсе бы не было!». Затем ложится спать и просыпается в мире, где никто его не знает. Он пытается разобраться во всем, но в итоге попадает в еще более безумный мир. И так начинается его фантастическое путешествие.

Программа встречи 5 сентября:

  • 13:00-14:00 – сбор гостей и презентация новинки «3 сентября 3», public talk c создателями книги Даниилом Ветлужских и Владом Максименко.
  • 14:00-16:00 – автограф-сессия с Михаилом Шуфутинским.
  • 16:00-17:00 – автограф-сессия с авторами: Даниил Ветлужских, Влад Максименко, Александр Бергман, Александр Дьяков. Евгений Пивнев, Валентин Поткин, Салема Гекомару.
Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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