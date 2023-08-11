В Москве состоится ежегодный праздничный концерт «День знаний со звёздами в Кремле»

В последний день лета — 31 августа 2023 года в 19:00 в Государственном Кремлёвском Дворце при поддержке Президентского фонда культурных инициатив пройдёт юбилейная праздничная программа, приуроченная к началу учебного года — «День знаний со звёздами в Кремле».

Светлый и масштабный концерт проводится Школой эстрадного искусства Юрия Гончара в ГКД пятый год подряд. И каждый раз это незабываемый праздник для детей и взрослых: весёлый, зажигательный и танцевальный. По традиции на главную сцену страны выходят лучшие российские артисты, делятся своими школьными воспоминаниями, передают пожелания ученикам и учителям, а также дарят свои самые яркие выступления.

В юбилейном году учеников, учителей, а также всех родителей с Днём знаний поздравят следующие звёзды отечественной эстрады: Сергей Лазарев, ZIVERT, Николай Басков, Лариса Долина, SHAMAN, Пелагея, Лев Лещенко, Ольга Бузова, Хабиб, Наташа Королёва, Ваня Дмитриенко, Александр Буйнов, Александр Панайотов, Люся Чеботина, AMIRCHIK, Диана Гурцкая, «Новые самоцветы», Стас Пьеха, Вера Алдонина, Глеб Матвейчук, Лиза Долженкова, Родион Газманов, Александр Еловских, Шоу-балет «ТОДЕС», эстрадный хор Юрия Гончара и многие другие.

Ведущие концерта: Екатерина Гусева и Александр Олешко.

В концерте «День знаний», наряду со звёздами, на сцену Кремля выйдут талантливые дети — победители всероссийского детско-юношеского музыкального марафона «МузЛето». В течение нескольких месяцев организаторы марафона принимали заявки от одарённых детей и подростков в девяти федеральных округах РФ, включая присоединённые территории. Всего членами профессионального жюри, в которое вошли представители творческих профессий, было прослушано более 1 600 вокальных номеров. После подведения итогов, победители марафона, а их будет не менее 180 человек, выйдут на главную сцену страны и получат шанс заявить о своём таланте на широкую аудиторию.

Концерт «День знаний со звёздами» будет транслироваться на одном из федеральных телеканалов России. Каждый ученик страны и все зрители смогут отметить яркое событие с любимыми звёздами — погрузиться в драйвовую атмосферу и настроиться на новые успехи!

Организатор мероприятия: АНО ДО «Школа эстрадного искусства Юрия Гончара» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Информационная поддержка: «Радио Дача» — одна из ведущих радиостанций холдинга Krutoy Media, входит в десятку самых популярных радиостанций России; культурно-просветительский журнал «АРТ-КД».

День знаний для каждого из нас навсегда останется трогательным, важным и значимым праздником. А концерт «День знаний со звёздами в Кремле» – станет добрым стартом нового учебного года и зарядит детей и подростков положительными эмоциями и энергией на весь год.

Цель творческого проекта — подчеркнуть стремление нашего народа к общественному благу, основанному на принципах патриотизма, доступности образования и культурной самобытности, донести до всех его участников простые истины, что любые реальные цели сегодня достижимы через тягу к знаниям, прилежную учёбу, взаимовыручку и творчество.

«День знаний со звёздами» в Кремле это не только незабываемый ежегодный музыкальный праздник, но и прекрасное место встречи и общения для подрастающего поколения и их близких. Гостями концерта станут дети из детских домов, малообеспеченных и многодетных семей̆, семьи из ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также семьи военнослужащих, принимающих участие в СВО. Для организаторов мероприятия важно подарить каждому ребёнку незабываемое путешествие в мир музыки, добра и веры.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.