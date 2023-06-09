В Москве состоится Фестиваль-форум «Российская креативная неделя»

В июле в Москве состоится главное событие для креативной экономики страны. Тысячи спикеров и участников встретятся на фестивале-форуме «Российская креативная неделя». Форум станет площадкой для общения креативных предпринимателей, технологических компаний, институтов развития, образования, представителей власти и регионов. В этом году деловая часть форума пройдет в ИНТЦ «Ломоносов» с 3 по 7 июля, фестивальная часть – на различных площадках Москвы в течение недели.

Участие в деловой программе бесплатное, по предварительной регистрации на официальном сайте события.

В рамках деловой программы спикеры обсудят образ будущего креативных индустрий, креативный суверенитет, тренды в предпринимательстве, актуальные запросы рынков, конкурентоспособность отечественного продукта, а также кадровые вопросы для индустрий. Всего планируется более 100 мероприятий в рамках деловой программы.

Традиционно центральным событием форума станет пленарное заседание с участием зам. руководителя Администрации Президента Сергея Кириенко, президента АНО «Креативная экономика», директора «Российской креативной недели» Марины Абрамовой, глав крупнейших российских экосистем, топ-менеджеров медиахолдингов, социологов и философов. Заявленная тема дискуссии – «Обеспечение креативного суверенитета. Целеполагание для креативной экономики России».

В ИНТЦ «Ломоносов» будут также организованы выставки, презентации креативных проектов, кинопремьеры, предусмотрен образовательный блок для максимального вовлечения в проект молодой аудитории, открытые интервью с лидерами индустрий. Марина Абрамова отмечает: «В этом году мы изменили подход к формированию программы форума. В кластере “Ломоносов” будут работать 5 залов с кросс-индустриальными сессиями. Продукт креативных индустрий всегда существует на стыке рынков – это результат взаимодействия нескольких креативных специализаций. Мы уверены, что форум будет наполнен интересными, актуальными дискуссиями. Станет площадкой для новых бизнес-связей, инсайтов и важных решений. Ждем вас на “Российской креативной неделе”».

Один из треков форума будет посвящен образованию. Наталья Третьяк, генеральный директор АО «Просвещение»: «"Российская креативная неделя" - одно из главных событий года для бизнеса. Группа компаний "Просвещение" уже не первый год поддерживает форум. Мы убеждены, что прогресс в креативных индустриях способствует устойчивому экономическому развитию страны и формирует благоприятную среду для развития человеческого капитала. Креативность востребована во всех отраслях, в том числе и в образовании. Мы считаем своей миссией вдохновлять людей на обучение в течение всей жизни и саморазвитие, поэтому приглашаем всех присоединиться к насыщенной программе "Российской креативной недели"».

Онлайн-трансляции мероприятий будут доступны на сайте и в группе «Российской креативной недели» в ВКонтакте. Кроме того, следить за активностями мероприятия можно с помощью мини-приложения, которое было разработано специально для «Российской креативной недели», об этом рассказал Дмитрий Уваров, директор по стратегическому партнерству VK: «VK объединяет популярные цифровые продукты, которые решают самые разнообразные задачи: общение, развлечение, обучение и многие другие. Наши сервисы и проекты, в том числе VK Клипы, VK Музыка, VK Play, платформа Простор, дают возможности для реализации своего таланта в сфере креативных индустрий. Мы рады выступать официальным партнёром "Российской креативной недели" — главного креативного события страны. Следить за программой и вовлекаться в различные творческие направления участникам поможет специальное мини-приложение ВКонтакте».

Фестивальная часть «Российская креативная неделя. Москва Фест» пройдет с 3 по 9 июля на более чем 60 площадках и привлечет до 2,8 млн гостей и участников. Партнером «Российской креативной недели» в фестивальной части стало Агентство креативных индустрий при Департаменте предпринимательства и инновационного развития столицы. Более 1500 партнеров подготовили уникальные предложения и активности для посетителей мероприятия. Главная цель фестиваля – повысить спрос на продукты и услуги московских творческих предпринимателей. Мероприятие объединяет все многообразие креативных индустрий – от флагманов отрасли до самозанятых. Кроме того, на время фестиваля Москва станет глобальным центром притяжения и для международных партнеров из Бразилии, Индии, Турции, Китая, а также стран MENA и Ближнего Востока. «Российская креативная неделя. Москва Фест» станет отправной точкой для популяризации креативных индустрий и позволит увеличить объем присутствия творческих отраслей в экономике города.

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