В МОСКВЕ СОСТОИТСЯ ФЕСТИВАЛЬ «СКЕТЧКУЛЬТУРА 3.0»

С 26 ПО 27 АВГУСТА В МОСКВЕ ПРОЙДЕТ ФЕСТИВАЛЬ «СКЕТЧКУЛЬТУРА 3.0».

В рамках ежегодного масштабного фестиваля, объединяющего профессионалов и любителей, пройдут различные публичные мероприятия: выставка, художественные перформансы, арт-маркет, музыкальная программа, театральные представления, ворк-шопы, мастер-классы и другие образовательные проекты для всей семьи. «СкетчКультура 3.0» – выставочный и образовательный проект, который выстраивает диалог между академическим образованием и любительской практикой скетчинга или быстрого рисунка.

В рамках фестиваля пройдет 2 групповых выставки, на которых будет представлено более 20 авторов, работающих в разных техниках и стилевых разнообразиях жанра. Темы выставок в этом году: «СкетчТуризм по городам» и «Все из ничего». Проекты раскроют скетч как форму образовательного туризма и основу любой проектной деятельности: от эскиза до реализации объектов в сфере визуальных искусств.

Выставку продолжат мастер-классы «СкетчТуризм». Это серия практических занятий, в которых участники с любым уровнем подготовки, на примере исследования городских пространств, получат новые навыки и овладеют скетчингом. Эти мастер-классы дадут участникам фундамент для дальнейшей самостоятельной работы.

«По итогам 2 крупных фестивалей, которые мы провели в 2021 и в 2022 году, стало понятно, насколько людям интересна тема быстрых набросков, взаимодействие с преподавателями и работа в группе. Мероприятия посетили тысячи людей, многие из которых – те, кто только начинают свой творческий путь и хотят овладеть скетчингом. Фестиваль призван познакомить их с самим жанром, техниками быстрого рисунка, а также с самыми яркими его представителями, вдохновившись работой которых новички смогут попробовать свои силы здесь и сейчас», – говорит автор проекта Чичиканов Александр.

Миссия проекта заключается в популяризации скетчинга и «образовательного туризма». Проект будет интересен жителям и гостям столицы, интересующимся искусством и всем, кто хочет раскрыть свой творческий потенциал, узнать о современных культурных программах, познакомиться с профессиональными художниками и поучаствовать в художественных практиках под их руководством.

«СкетчКультура» планирует продолжать ежегодные фестивали и выставки, занятия в офлайн и онлайн-школе, а также создание новых туристических маршрутов в разных регионах страны.

Место проведения: Центр городской культуры Графит.

Москва, Электродная 2 ст. 32.

Даты проведения фестиваля: 26 – 27 августа. Даты проведения выставки: 26 августа – 10 сентября.

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