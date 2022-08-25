В Москве состоится кулинарный фестиваль культурное наследие «Мороженое 2022»

С 9 по 11 сентября в Москве на территории Всероссийского музея декоративного искусства (ул. Делегатская, д.3) пройдет фестиваль культурное наследие «Мороженое 2022». Организаторы создали новый формат праздника, позволяющий гостям в течение трех дней стать его неотъемлемой частью.

Главный сюрприз праздника – только три дня, и только для гостей фестиваля. Специально для города Москвы будет представлено мороженое «Москва». Новый вкус, который разрабатывается Ассоциацией кулинаров «Вкус Мира РУС» совместно с пищевыми ВУЗами и колледжами города, презентуют 9 сентября 2022 года в 14:00 на главной сцене.

За три дня фестиваля гости изучат экспозиции одного из интереснейших музеев России; попробуют бесконечное количество мороженого, сладостей, гастрономических изысков (кстати, чтобы попасть на гастро-площадку фестиваля, компании проходили серьезный «кастинг», который дает гарантию, что еда будет самая вкусная); не только увидят эксклюзивную коллекцию съедобных скульптур, представленных ведущими российскими кондитерами-декораторами, но и поучаствуют в мастер-классах под руководством этих самых звезд, и сами создадут кондитерские шедевры.

А еще город сказок фестиваля с цирковыми номерами и шоу-программами даст возможность смельчакам примерить на себя с помощью художников-гримеров любой сказочный образ. Кто первый? Остальные – в очередь.

Каждый из дней фестиваля неповторим и загадочен.

Вас с нетерпением ждут карамельные мастерские, мастер-классы, интерактивные программы, арт-объекты, выставки, фотозоны, море музыки, впечатлений и незабываемых эмоций. Приходите всей семьей! Возрастных ограничений у мероприятия нет.

После того как дети наиграются и наедятся мороженого, можно уделить побольше внимания взрослым. Шоу, масштабные и красочные, для всей семьи будут начинаться ежедневно с 18 часов на главной сцене.

9 сентября — мир «Алхимии». На центральной сцене будут выстроены удивительные световые декорации, актеры и аниматоры представят алхимическое шоу в специальных алхимических костюмах. Не успеете передохнуть, как масштабное свето-барабанное шоу начнет гала-концерт, хедлайнером которого станет группа «Galibri & Mavik»(авторы и исполнители хитов : «Федерико Феллини», «ЧАК НОРРИС» и др.).

10 сентября после дневной программы с фокусниками, цирковыми номерами, аниматорами , мыльными и танцевальными шоу организаторы подготовили вечернюю красивейшую музыкальную постановку «Одна легенда» с шаманами, динозаврами, снежным человеком, которая неожиданно перетечет в свето-музыкальное шоу с самыми большими роботами России.

11 сентября, после дневной детской программы начнется показ интерактивного доброго спектакля «Маленький принц». В это день мы завершим наш семейный фестиваль концертом и общим зажигательным танцем.

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