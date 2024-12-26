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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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В Москве состоялась праздничная премьера сказочного блокбастера «Финист. Первый богатырь»

editor
By editor
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финист - пересильд
Фото © пресс-служба телеканала «Россия»

24 декабря Москва окунулась в атмосферу волшебства и приключений! В этот день состоялась грандиозная праздничная премьера сказочного блокбастера «Финист. Первый богатырь».

Фильм представили режиссер Дмитрий Дьяченко, исполнители главных ролей Кирилл Зайцев, Юлия Пересильд, Фёдор Добронравов, Сергей Лавыгин, Павел Прилучный, Кристина Строителева, Фёдор Гамалея, Артём Гайдуков, продюсеры Эдуард Илоян, Денис Жалинский, Виталий Шляппо, Антон Златопольский.

На премьере Юлия Пересильд провела мастер-класс по актерскому мастерству, показав, как смеются актеры — от искреннего веселья до вынужденной улыбки. После неё взял слово Кирилл Зайцев, который поблагодарил гостей на богатырском языке!

Поздравить съемочную группу с премьерой пришли звездные гости: Сергей Гармаш, Юлия Барановская, Елена Николаева, Александр Лыков, Клим Шипенко, Карен Арутюнов, Сергей Комаров, Наталья Каневская, Екатерина Темнова, Антон Федотов с семьей, Александр Ильин, Дмитрий Муляр, Андрей Карако, Юлия Сумачева, Николай Богачев, Константин Легостаев, Анэтта Бриль с детьми и многие другие.

Праздничным сюрпризом для всех гостей премьеры стало новогоднее поздравление Чебурашки. Все зрители, которые придут в кинотеатры на фильм «Финист. Первый богатырь», смогут эксклюзивно перед сеансами увидеть новую историю о Чебурашке и его друзьях.

Новая лента расскажет предысторию событий, описанных в трилогии «Последний богатырь», и станет приквелом популярной киносаги. Зрителей ждет расширение сказочной вселенной и более близкое знакомство с богатырем — Финистом (Кирилл Зайцев). Герой окружен славой и вниманием, но настоящих друзей у него немного. На помощь ему всегда готовы прийти помощник Мелеха (Сергей Лавыгин) и молодая ведунья Баба Яга (Юлия Пересильд).

«Финист. Первый богатырь» – совместный проект студии Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатра START и телеканала «Россия», созданный при поддержке Фонда кино. В продюсерский состав вошли Эдуард Илоян, Денис Жалинский, Виталий Шляппо, Антон Златопольский. Режиссер картины – Дмитрий Дьяченко. Генеральный партнер Сбер.

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