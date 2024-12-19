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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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В Москве состоялась премьера детективного сериала «Мирный Атом»

editor
By editor
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мирный-атом
Фото © пресс-служба XOVP

В Москве состоялась премьера многосерийного художественного фильма «Мирный атом» производства продюсерского центра ArtMasters и студии XOVP – eXtraOrdinary Virtual Production при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Автор идеи и сценария к сериалу – финалист Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters Павел Гула.

«Сценарий к сериалу написал финалист чемпионата ArtMasters Павел Гула. Когда он пришел в Продюсерский центр ArtMasters с этой работой, мы сразу увидели творческий и коммерческий потенциал. Очень рады, что Президентский фонд культурных инициатив поддержал проект. Продюсерский центр работает в самых разных жанрах и направлениях, интегрируя в производственный процесс лучших финалистов ArtMasters. Фильм «Мирный Атом» стал ярким примером социального лифта талантливых молодых людей в киноиндустрии», — отметил руководитель экосистемы ArtMasters Борислав Володин.

Атмосферный детектив о верности своему делу и своей стране, о беспрецедентной межгосударственной борьбе «умов и технологи», глубоких чувствах и крепкой дружбе, о взаимопомощи и притворстве. В главных ролях Леонид Бичевин, Александр Ильин, Роман Фомин, Ольга Сухарева и другие.

Идея сериала основана на реальном изобретении ученых в сфере ядерной энергетики, а именно уникального сплава в металлическом контуре реактора и использования инертного газа в бетоне. Все это позволяет обезопасить эксплуатацию. Шпионский триллер в формате шахматной партии, игроки которой — спецслужбы разных стран. Экспозиция сериала — уникальные объекты атомной промышленности: Запорожская АЭС, Кольская АЭС, корпорация «Росатом» и кафедра СарФТИ.

«В наш высокотехнологический век важно показывать и говорить о достижениях российской науки и высокотехнологичных отраслей промышленности. Мы в сериале «Мирный атом» как раз рассказываем о таком проекте: «Прорыв» и конкретно о реакторе БРЕЗ-300. При создании мы также использовали высокотехнологичный способ производства, съемки в виртуальном продакшене, искусственный интеллект», — отметил режиссер детективного сериала «Мирный атом», основатель XOVP – eXtraOrdinary Virtual Production Юрий Ярушников.

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