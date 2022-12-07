В Москве состоялась премьера фильма Марии Игнатенко «Призрачно-белый»

В кинотеатральный проект картина «Призрачно-белый» выйдет 8 декабря. Она будет показана в кинотеатрах сети КАРО в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске.

В киноцентре «Октябрь» в рамках проекта «КАРО. Арт» состоялась премьера фильма «Призрачно-белый». Картину представили режиссер Мария Игнатенко и продюсер Егор Одинцов. По окончании показа состоялась Q&A сессия с создателями картины. Вторая полнометражная работа Марии Игнатенко принимала участие в основной конкурсной программе Tiger Competition Международного кинофестиваля в Роттердаме 2022 года.

«Призрачно-белый» — вторая полнометражная работа режиссёра Марии Игнатенко. Её дебютный фильм «Город уснул» вошёл в программу «Форум» международного Берлинского кинофестиваля 2020 года. Фильм вдохновлен нашумевшей книгой литовской писательницы Руты Ванагайте «Свои». Впервые на постсоветском пространстве поднимается тема коллаборационизма и роли «мирного» населения в грабеже и массовых истреблениях евреев. Глубоко поэтическая, визионерская, авторская картина, отсылающая к таким военным шедеврам, как «Иваново детство», «Иди и смотри», и современным громким фильмам, ставшим фаворитами множества кинофестивалей и получившим единодушное одобрение критиков, — «Ида», «Сын Саула» и «Война Анны».

«Призрачно-белый» — притча о человеке и его уязвимости перед лицом истории.

Марис — главный герой фильма — деревенский дурачок, воспитанный старшим братом. Следуя за братом, Марис уходит из своей безмятежной деревни и устраивается на военную службу. Он попадает словно в другой мир, «мир войны». Преступления здесь совершаются в тишине. Каждый день Марис сталкивается с их последствиями, но никогда не может разглядеть самого момента преступления. Не может стать полноценным Свидетелем. Марис оказывается словно за кулисами войны: все тихо, сонно. И словно во сне солдаты днем убивают, а по ночам грабят живых и мертвых, пируют, живут как во сне.

Среди этого морока, в подвале тюремной камеры Марис встречает Лию, молодую женщину, осужденную на смерть.

Ее глазами Марис видит себя. Для Лии и для всех, кто в будущем встретит его имя в архиве, Марис останется убийцей, независимо от того, убивал ли он. С него будут стерты все черты, кроме одной: Он виновен. Но ведь должен быть какой-то способ отделить себя от архива? Вернуть себя?

8 декабря фильм «Призрачно-белый» выходит в прокат на большом экране при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Фонда поддержки и развития еврейского кино «Ковчег».

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