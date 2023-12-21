В Москве состоялась премьера главной новогодней комедии «Холоп 2»

Фильм представили: продюсеры картины Эдуард Илоян, Денис Жалинский, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк, Таймураз Бадзиев, Антон Златопольский, Вадим Верещагин, а также режиссер Клим Шипенко, актеры Милош Бикович, Аглая Тарасова, Мария Миронова, Александр Самойленко, Павел Деревянко, Наталья Рогожкина, Софья Зайка, Ольга Дибцева, Сергей Соцердотский, Кирилл Нагиев, а также съемочная группа фильма.

Гостями премьеры стали: Александр Петров с женой, Кристина Асмус, Андрей Малахов, Алена Водонаева, Артем Михалков, Люся Чеботина, Денис Шведов, Александр Новиков, Янина Студилина, Андрей Мерзликин, Дмитрий Борисов, Ангелина Стречина и Илья Малаков, Сергей Капков, Ситора Алиева, Алексей Учитель, Анна и Маша Пересильд, Игорь Волошин, Сергей Бурунов, Дарья Златопольская, Игорь Мишин, Антон Федотов, Константин Буслов, Гевонд Андреасян, Марианна Максимовская, Алексей Герман-младший, Константин Крюков, Ксения Раппопорт, Юлия Топольницкая, Лиза Шакира, Леон Кемстач, Наталья Николаева, Саймон, Илья Тютенков, космонавты Олег Артемьев, Сергей Прокопьев, Петр Дубров и др.