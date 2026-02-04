В Москве состоялась презентация книги «Ангольский чернокожий топчет солнце» художницы и писателя Елены Шауры

В Shaura Gallery на Арбате состоялась закрытая презентация книги «Ангольский чернокожий топчет солнце» художницы и писателя Елены Шауры прошла. Гостям был представлен нестандартный формат мультисенсорного события на стыке текста, визуальных образов и философской концепции. А читателей ждет роман о том, кому принадлежит авторство человеческой жизни.

«Ангольский чернокожий топчет солнце» – это принципиально новый взгляд на литературу, где роман – это как часть арт проекта. В центре художественного метода автора находится изучение изменяющихся отношений между языком, телом и системами памяти, где текст рассматривается как подвижный материал, способный трансформироваться и обретать новые формы воплощения.

Гостям презентации стали известные светские персоны и представители арт-сообщества: Адель Арнес, Инна Ассекритова, Юлианна Винер, Анастасия Гребенкина, Фатима Ибрагимбекова, Маруся Ильченко, Седа Каспарова, Анастасия Кольцова, Синиша Лазаревич, Ирина Сашина, Олег Шаран, Мария Лобанова, Дмитрий Каманин, Константин Шапилов, Владимир Снежин, Павел Князев, Елена Мироненко и другие.

Приглашенным представили нестандартный формат мультисенсорного события. Мероприятие объединило картины, фотографии, световые проекции и специальные инсталляции, разворачивающиеся вокруг идеи «Путешествие Рукописи: Смерть Автора».

Автор романа Елена Шаура отмечает, что рядом с ее героиней у других людей обостряются чувства, таланты, желания, творческая энергия, но не все способны это вынести:

«Сила творчества требует чувствовать и любить во все стороны, но человеческая жизнь всегда конечна и структурирована. Роман исследует, что значит быть автором своей жизни, и что происходит, когда это право передается другому – присваивается извне, утрачивается по неосознанному согласию или отвергается из страха и долга. Роман показывает, что попытка жить так, будто ты единственный автор своей судьбы, столь же разрушительна, как и полный отказ от авторства. Главное движение романа – не столько возвращение себе права быть автором, сколько осознание, что авторство никогда не принадлежит одному человеку».

На презентации гости стали свидетелями того, как на всех этапах проекта Bodies for the Text литература рассматривается не как содержание, подлежащее пониманию, а как тело, обладающее собственной волей к появлению, видимости и сохранения.

На презентации книги также выступили российский прозаик, арт критик, ученый Юрий Дмитриевич Нечипоренко, иеромонах Мелитон – духовный наставник людей с особенностями развития, которые стали реальными участниками арт-проекта «Путешествие Рукописи».

Елена Шаура – писатель и художник, автор нескольких академических работ и статей по философии. В 2026 году ее картины были отобраны для ежегодных выставок Comparaisons Grand Palais в Париже и общества графического изобразительного искусства в Лондоне Society of Graphic Fine Art (SGFA).