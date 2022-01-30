В Москве состоялась трансляция показа Pierre Cardin3022

В кинотеатре «Иллюзион» при поддержке компании «Интерфест» прошла прямая трансляция показа Haute Couture Дома Пьера Кардена. Посмотреть показ, пусть и в кинотеатре, но в числе первых пришли звёзды, дизайнеры, редактора мод: Влад Лисовец, Лилия Абрамова (Татарка ФМ), Женя Искандарова, Алиса Вокс, Мила Марсель, Элеонора Амосова, Яна Крайнова, Владимир и Маруся Левкины, Эльман и Марго Цой, Анна Киселева, самая загадочная певица российского шоу-бизнеса Heze, fashion-блогеры Лиза Тян и Александр Ондар. Ведущими мероприятия стали телеведущая Елена Николаева, а также исследователь моды Тим Ильясов, который перед началом показа рассказал публике об истории модного дома и жизни самого Пьера Кардена.

Вдохновленный полётом Юрия Гагарина в космос, в 1964 году дизайнер представил одноименную коллекцию Space, и новый показ Pierre Cardin3022/Cosmocorps3022 продолжил эту тему. Зрителям представили около 30 моделей легендарного дизайнера, созданные им ещё при жизни, а также новую коллекцию студии, задача которой — увековечить стиль и коды, сделавшие Дом успешным. И национальный французский музей авиации и космонавтики, выбранный для показа, отвечал футуристическому и экспериментальному направлению моды, столь любимому кутюрье. Одновременно с Москвой прямую трансляцию вели в Далласе (США), Мехико (Мексико), Тиране (Албания), Тель-Авиве (Израиль) и других городах и странах.

«Мы сделали показ на тему космоса, чтобы напомнить 60-е годы, когда Пьер Карден хотел одевать людей для космических путешествий» — сказал Президент модного дома и племянник кутюрье — Родриго Базиликати-Карден. Также он заявил о новых проектах Дома моды, и показ в Ле Бурже, посвященный памяти основателя, – первый из них. По словам Родриго Базиликати-Кардена, идея состоит не в ретроспективе, а в том, чтобы представить творения, которые всегда узнаваемы.

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