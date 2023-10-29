24 октября все самые модные светские персоны столицы собрались в сердце Москвы на торжественной церемонии награждения Fashion People Awards 2023. На празднике блистали Алексей Чумаков, Люся Чеботина, Настасья Самбурская, Митя Фомин, Аня Покров, Анжелика Агурбаш, Эвелина Бледанс, Анна Михайловская, Максим Аверин и многие другие.

Ежегодно заветную хрустальную статуэтку FPA жаждут получить все звезды российского шоу-бизнеса, представители fashion и beauty индустрий, искусства и бизнеса, а также популярные блогеры.

Вот уже в 13-й раз организаторы церемонии – Soroka Production выбирали лучших из лучших – тех, кто создает тренды, кем восхищаются и любят. Генеральным партнером премии в этом году выступил коньячный дом «Коктебель». Бренд, история создания которого берет начало в 1879 году. Специально для премии «Коктебель» подготовил напиток 13-летней выдержки и угощал им гостей мероприятия весь вечер.

Выбор организаторам дался непросто – на 34 категории пришлось более 100 уникальных и по-своему талантливых номинантов. Торжественное награждение на сцене Известия Hall, как и всегда, сопровождалось насыщенной программой, выступлениями любимых артистов и подарками от партнеров премии – профессиональных брендов косметики Deesse cosmetics, Felinger cosmetics и fashion пространства Instyle zone.

Все присутствующие громко поддерживали артистов, подпевая Олегу Майами, который исполнил хит года «Не вспоминай» (feat. Леша Свик, NILETTO), и Люсе Чеботиной с песней «Абьюз». На танцполе в этот вечер было много танцев под песни Filatov&Karas, RASA, Lyriq, Akmal', ЭЛиПС. За настроение отвечали прекрасные певицы – Зара, Mary Gu, Жасмин, Настасья Самбурская. А Ирина Понаровская произвела фурор не только на сцене, но и на красной дорожке, собрав вокруг себя абсолютно каждого гостя премии.

Список гостей мероприятия тоже получился внушительный. На церемонии были замечены Алексей Чумаков, Юлия Ковальчук, Митя Фомин, Аня Покров, Natan, Руслан Тагиев, ST, Ассоль, Тутси, Нюта, Дэя, Sandra Top, Олеся Лагутина, Анжелика Агурбаш, Юлия Беретта, Эвелина Бледанс, Олег Влади, Наталья Власова, Анна Михайловская, Максим Аверин, Надин Серовски, Анастасия Гребенкина, Алена Иванцова, Таня Терешина и многие другие.

А теперь к победителям! В этом году ими стали:

Fashion певица – Люся Чеботина;

Fashion певец – Алексей Чумаков;

Открытие года – Akmal';

Прорыв года – Mary Gu;

Freshman года – LYRIQ;

Fashion дуэт – Жасмин и Эмин - «Отражения»;

Fashion группа – RASA;

Fashion шансон – Настасья Самбурская;

Fashion песня – Олег Майами, Лёша Свик и Niletto - «Не вспоминай»;

Лучшая танцевальная песня – Filatov & Karas - «Мимо меня»;

Fashion пара года – ST и Ассоль;

Fashion телеведущий – Роман Каграманов;

Fashion блогер – Аня Покров;

Fashion актёр – Максим Аверин;

Fashion актриса – Актрисы главных ролей фильма «На Рубле без рубля»;

Юная Fashion певица – Фариза Дзгоева;

Воссоединение года – группа «Тутси»;

Fashion этника – Зара;

Выбор VOICE – Люся Чеботина;

Fashion косметолог – Аида Пашаева;

Бестселлер года – «Deesse Cosmetics»;

Fashion проект года – Дизайн-бюро Елены Ленской;

Икона стиля – Ирина Понаровская;

Fashion дизайнер – GOGA NIKABADZE;

Спикер года – Дмитрий Сендеров;

Лучшая банкетная площадка – Клубный Дом «Подмоскоvные Vечера»;

Лучший гастрономический театр – Ресторан «Балаган»;

Fashion караоке – Караоке «FORTEПЬЯНО»;

Fashion дизайнер детской одежды – Таня Тузова;

Звёздный биохакер – Светлана Гааг;

Легендарный балет – Балет Аллы Духовой «Тодес»;

Музыкальный лейбл года – ROCKET RECORDS.

Неизменные ведущие церемонии – Юлия Барановская, Максим Привалов, Эльмира Аббасова, Костя Bravo, Игорь Скрипко и Мария Топчий. На протяжении всего вечера они вместе со звездными гостями вручали награды самым модным персонам страны.

Fashion дизайнер Goga Nikabadze





Filatov & Karas





Lyriq

Mary Gu





Natan

Fashion группа Rasa

Аида Пашаева

Akmal'

Алексей Чумаков





Анжелика Агурбаш

Анна Михайловская, Мария Арнаут, Мария Палей и Айсурат Шаманова - актрисы главных ролей фильма «На Рубле без рубля»

Аня Покров

Артём Сорокин





Владимир Славский

Группа «Тутси»

Денис Казмин

Дэя





Елена Ленская





Жасмин и Максим Аверин

Зара

Игорь Скрипко

Ирина Понаровская

Карина Захарова

Мария Топчий

Митя Фомин





Михаил Хавкин

Надин Серовский

Настасья Самбурская

Наталия Власова

Никита Мартынов и Люся Чеботина





Олег Майами





Светлана Гааг

Дмитрий Сендеров

Таня Тузова

Татьяна Терехова

Эвелина Бледанс





Эльмира Аббасова

Юлия Барановская

Фариза Дзгоева

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