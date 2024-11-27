В Москве состоялась закрытая премьера новогоднего фильма «Звёзды в Сибири»

25 ноября в московском кинотеатре «Октябрь» состоялся закрытый предпремьерный показ первой в этом году новогодней сказки «Звёзды в Сибири». По случаю премьеры главный кинотеатр страны преобразил новогодний декор: хвойные деревья, мандарины и праздничные огни. А саундтреком велкома стали песни хедлайнеров картины: Дмитрия Маликова, Клавы Коки и Ольги Бузовой.

Гостями мероприятия стали Тина Канделаки, Сергей Светлаков, Дмитрий Маликов, Ольга Бузова, Клава Кока, Тимур Батрутдинов, Анна Седокова, Натан, Евгения Искандарова, Игорь Чехов, Александр Новиков, Павел Комаров, Карина Нигай, Анатолий Цой, Карен Арутюнов, Екатерина Скулкина, Наталья Еприкян, Алана Мамаева, Павел Деревянко, Светлана Листова, Ренат Мухамбаев, Алексей Лукин и многие другие.

Необычные сибирские гастроли в фильме ждут Сергея Светлакова, Дмитрия Брекоткина, Дмитрия Маликова, Клаву Коку, Тимура Батрутдинова и Ольгу Бузову. Популярные артисты, без которых в России не обходится ни один Новый год, играют в проекте самих себя – звезд, которые поехали на корпоратив в Сибирь и застряли в маленькой деревне. Их ждет суровое выживание, проверка на прочность, а также знакомство с их настоящим внутренним миром и волшебство праздничной новогодней ночи в глубинке.

Крупная компания из Сибири приглашает на новогодний корпоратив топовых звезд российского шоу-бизнеса. Артисты соглашаются и садятся в самолет, однако жизнь вносит свои коррективы – из аэропорта автобус увозит их в маленькую деревню среди снегов, где их встречает глава местного сельсовета. Звезд ждут крутые испытания: Дмитрий Маликов встретится со своей ярой поклонницей, Светлаков и Брекоткин проверят свою дружбу на прочность, Клава Кока останется без соцсетей, Ольга Бузова окажется в многодетной семье охотников-эвенков, а Тимур Батрутдинов выпьет приворотное зелье в доме сибирской знахарки.

Режиссер фильма – Илья Фарфель («Короче» с Борисом Дергачёвым, «Война семей» с Александром Робаком), продюсеры студии SVERDЛOVSK – Сергей Светлаков, Саид Давдиев, Максим Лебедев.

Производством картины занималась студия SVERDЛOVSK при поддержке телеканала ТНТ. Прокатчик фильма – компания «Централ Партнершип» (входит в «Газпром-Медиа»). Всероссийская премьера новогодней сказки «Звёзды в Сибири» состоится 5 декабря во всех кинотеатрах страны.

Тина Канделаки: «Это всё-таки случилось. Никто не верил, что можно за 2,5 месяца сделать классное новогоднее кино. Многие отказались, но эти смелые люди согласились, пошли до конца и сотворили настоящее чудо. Такое возможно только в России. Ни в какой Америке в такие сроки никто бы не уложился. И когда во время премьеры я слышала смех и аплодисменты, а в конце повисла трогательная тишина как символ осознания момента, я поняла, что фильм получился. Бегите в кино, оно того стоит».

Сергей Светлаков: «Новый год – это главный праздник в нашей стране. Мы всегда пытаемся оставить всё плохое позади, а всё лучшее преумножить в новом году, сами пытаемся обнулиться и стать лучше. Мы все хотим верить в чудо, писать записочки и бросать их в шампанское, загадывать что-то хорошее для себя и близких. И мы решили в этом году вместе с нашим фильмом начать создавать новогоднее настроение для всей страны. «Звёзды в Сибири» выходят в прокат 5 декабря, это самое начало новогоднего сезона. Надеемся, что наш фильм поможет вам создать праздничное настроение».

Ольга Бузова: «Сегодня произошло необратимое. Ольга Бузова теперь в кино. Назад дороги нет! Для меня это очень важное событие, и я хочу сказать спасибо «Газпром-Медиа» и телеканалу ТНТ, которые, как и я, никогда ничего не боятся. Мы газуем, мы идём только вперёд. Потому что мы все made in Russia – никто нам не страшен. Мы все верим в чудеса. И если по какой-то причине чудо не случилось с вами сегодня, то вы можете ощутить его, придя в любой кинотеатр с 5 декабря и посмотрев наше хорошее и доброе кино».

Клава Кока: «У меня впервые случилось соприкосновение с большим кино, и я, конечно, очень переживала. Не знаю, насколько у меня всё получилось, но я очень старалась. Большое спасибо всей команде, я у каждого пыталась перенять опыт. И вложила в это кино всю свою душу. И не только! Потому что в этой картине снялась ещё и моя семья: мама и бабушка. Мы все хотели подарить вам тепло в этот Новый год. Главная цель этого фильма – заставить вас улыбнуться. Надеемся, что у нас это получится».