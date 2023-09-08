В Москве состоялись финальные защиты ArtMasters

В Москве состоялись финальные защиты индивидуальных соревнований Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters. 200 финалистов представили свои проекты по 20 творческим компетенциям в десяти знаковых локациях столицы: Доме Пашкова, кинотеатре «Художественный», МИРЭА – Российском технологическом университете, Московском театре мюзикла, «Мосфильме», офисе VK, театре «Школа современной пьесы», Электротеатре Станиславский и Universal University.

Пять дней защит были наполнены новыми идеями, креативными презентациями и горячими спорами членов жюри. Так, например, финалисты компетенции «Продюсер» в офисе VK представили концепции продюсерских проектов большого семейного городского мероприятия; художники-аниматоры в киностудии «Союзмультфильм» представили анимационные музыкальные клипы на оригинальные песни на стихотворение Корнея Чуковского «Африка»; на «Мосфильме» в рамках компетенции «Аранжировщик» финалисты представили аранжировки песни Дмитрия Маликова. В рамках компетенции «Композитор» было объявлено о коллаборации Чемпионата ArtMasters и «СТС»: телеканал заключить договоры с десятью финалистами на создание треков.

Одним из ключевых событий стала презентация оперного перформанса «Царство Будущего. Драгоценная россыпь»по мотивам произведения Мориса Метерлинка «Синяя птица» (Действие Пятое. Картина Десятая – «Царство Будущего») в Электротеатре Станиславский. Этот спектакль– коллаборация финалистов компетенций «Художник по костюмам», «Саунд-дизайнер», «Художник-оформитель», которые разработали для него сценические перформативные костюмы, художественное и звуковое оформление по пьесе. Режиссер – заместитель генерального директора — художественного руководителя по художественно-постановочной части и техническим вопросам Московского музыкального театра «Геликон-опера», главный эксперт ArtMasters в компетенции «Художник-оформитель» Ростислав Протасов, хореограф – Лина Лангер, композитор – финалист Чемпионата ArtMasters–2022 в компетенции «Медиакомпозитор» Арсений Смирнов.

В числе экспертных зрителей финальных защит индивидуальных соревнований ArtMasters были генеральный директор Национальной федерации музыкальной индустрии Никита Данилов, генеральный продюсер Фестиваля уличного кино Александр Щеряков, оператор-постановщик Медиагруппы «Красный квадрат» Николай Мальков, руководитель направления VK Creative Борис Мокроусов, директор по производству «Муз-ТВ» Ольга Шубина, генеральный продюсер киностудии «Союзмультфильм» Юлия Осетинская, директор по рекламе и маркетингу медиа «Мел» Юлия Илларионова, креативный директор RTVI Филипп Долгоруков, главный редактор журнала theGirl Елена Бугай.

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