В Москве состоялся фестиваль «ДэнсхелпФест — 2024»

С 14 по 21 июля в культурном центре «Вдохновение» в Москве проходил пятый фестиваль «ДэнсхелпФест». Его уникальная особенность — соединение образовательной программы для педагогов-хореографов, постановщиков и руководителей любительских хореографических коллективов, с вечерними показами спектаклей для широкой публики.

«Дэнсхелп» — самый крупный в России образовательный проект для хореографов и педагогов, созданный командой Елены Панасенко более 10 лет назад. Он проводит онлайн-школы, видео-курсы, танцевальные лаборатории и раз в году собирает участников со всей страны на большой фестиваль в Москве. В 2024 году в нём приняли участие 244 человека из разных регионов России, а также из Казахстана, Беларуси, Туниса, Болгарии, Венгрии и других стран. Участники освоили методики и техники современного, классического, народного, эстрадного танцев, посетили мастер-классы по композиции и режиссуре, по пластической и музыкальной выразительности, анатомии и физиологии. Кроме того, был организован семинар по написанию грантов и работе со светом. Каждый участник смог выбрать индивидуальную траекторию обучения и получить диплом о повышении квалификации.

Главная задача проекта — формирование всероссийского сообщества практиков и теоретиков, хореографов и педагогов, продюсеров и менеджеров в сфере хореографии. «ДэнсхелпФест» помогает наладить профессиональные связи между коллегами из отдалённых друг от друга городов, в результате чего возникают взаимные гастроли, постановки, мастер-классы.

Девиз фестиваля — «регионы учат регионы» — как нельзя лучше формулирует горизонтальную структуру проектов «Дэнсхелп». В 2024 году свои мастер-классы на фестивале провели специалисты со всей страны — из Омска, Смоленска, Новосибирска, Екатеринбурга, Красноярска, Когалыма, Самары, Барнаула, Санкт-Петербурга и Москвы.

В этом году фестиваль поддержал Президентский фонд культурных инициатив. Благодаря гранту в Москву смогли приехать подростково-молодёжные коллективы из Новоалтайска, Новосибирска, Уфы, Челябинска, Костромы, Краснодара, Ростова, Кирова, Екатеринбурга и Московской области. Они показали большую форму (спектакли) на сцене КЦ «Вдохновение».

14 июля Инновационный театр балета Калуги открыл фестиваль спектаклем «Метель», премьера которого состоялась в мае этого года также при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В июне 2024-го спектакль побывал на гастролях в Китае и был показан три раза в рамках дней культуры России в Китае. Подробнее о спектакле здесь.

С 15 по 21 июля для участников фестиваля и широкой публики в Культурном центре «Вдохновение» были показаны танцевальные спектакли молодёжно-подростковых групп: «Турист», хореография — Дарья Джабасова, Роман Аидов (Черноголовка Московской обл.), «Способность не дышать» — Татьяна Сущенко (Челябинск), «Призрачное озеро» — Виктория Арчая (Ростов), «Пеликан» — Анна Хакиайнен (Новоалтайск), «Прекрасное далёко» — Татьяна Грибанова (Челябинск), «Цветное», «Серый белый» — Ирина Брежнева (Киров), «Тайная лаборатория братьев Каравановых на макаронной фабрике» — Татьяна Караванова (Кострома), «Бак» — Ксения Каплун (Ревда), «Падала звезда» — Любава Белько (Новосибирск), «Тихая река» — Павел Глухов (Королёв), «Следуй за мной» — Ирина Смирнова (Краснодар), «Пока Хармс спит» — Алиса Панченко (Уфа), «Манифест к русскому перформансу» — Софья Валиуллина (Челябинск) и другие работы.

Вход на спектакли был свободный, после каждого показа проходили обсуждения.

По просмотру вечерней программы фестиваля компетентным экспертным советом были выбраны три коллектива, получившие за свои работы премии по 130 000 рублей при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Фото – Мария ХУТОРЦЕВА