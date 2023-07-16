В Москве состоялся финал треков «Экспорт» и «Техносуверенитет» конкурса дизайн-решений «Фабрика Дизайна 2.0»

14 июля 2023 года состоялся финал треков «Экспорт» и «Техносуверенитет» конкурса дизайн-решений «Фабрика Дизайна 2.0». Событие привлекло внимание участников и гостей, собравшихся на просмотр инновационных и талантливых идей в области дизайна.

В течение дня гости мероприятия могли принять участие в сессиях, где вместе с представителями крупных российских компаний обсуждались актуальные вопросы и перспективы в сфере дизайна. Также, эксперты в области дизайна выступили перед гостями в формате интеллектуального стендапа, в котором были затронуты различные сферы производства и творчества.



Спикерами мероприятия выступили эксперты из различных отраслей. Среди них:

Вячеслав Правдзинский, директор Центра территориального развития Удмуртской Республики, со-основатель образовательного проекта «Дизайн-выходные».

Ольга Степанова, председатель Крымского регионального отделения Союза Дизайнеров России.

Алексей Маслов, создатель креативной команды «SOLARTS» projects, основатель проекта «Русский дизайн».

Пётр Щербанос, основатель и креативный директор агентства стратегического брендинга «Б5».

Виктория Зиза, сооснователь нового российского бренда Kupala.

Антон Алфер, основатель платформы fashionID, руководитель ГК МОДНАЯ СЕТЬ, председатель бизнес-кластера РАЭК FASHION TECH и комитета по цифровым технологиям СОЮЗЛЕГПРОМА.

Валерий Хорохордин, полномочный представитель Президента Союза Дизайнеров России в Сибири и на Дальнем Востоке.

Олег Питецкий, мастер маркетинговых коммуникаций, социолог, урбанист, основатель агентства городского дизайна Свечение.

Олег Ордин, промышленный дизайнер, основатель проекта Russian Design Heroes.

Главным событием финала стал показ дизайн-проектов финалистов, в которых было представлено более 60 уникальных идей для малого и крупного бизнеса. Среди них можно было увидеть предметы мебели и интерьера, элегантные упаковки для пищевых продуктов и косметики, а также инновационные музыкальные инструменты, транспортные средства и даже космический аппарат.

Награждение победителей конкурса стало завершением события. Финалисты были отмечены и признаны за свой творческий потенциал и инновационный подход к дизайну.

Финал треков первых двух треков «Фабрики Дизайна 2.0» стал важной платформой для встречи и взаимодействия профессионалов дизайна, стимулирующей дальнейший прогресс в этой области. Он подчеркнул значение и влияние дизайна на различные сферы жизни и бизнеса, а также продемонстрировал мощный потенциал российских дизайнеров в мировом масштабе.

«Фабрика дизайна 2.0» — сообщество дизайнеров, производственных компаний и ведущих экспертов России, совместно разрабатывающих новые и перспективные продукты для отечественной промышленности. Организатором конкурса выступает Агентство креативных индустрий при Департаменте предпринимательства и инновационного развития города Москвы совместно с Союзом дизайнеров России.

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