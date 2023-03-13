В Москве состоялся форум благотворителей и меценатов

3 марта Роман Громов, исполнительный директор фонда социального развития «Народный фонд Родина», принял участие в Форуме благотворителей и меценатов «Времена не выбирают — выбирают как действовать», организованном изданием Forbes.

Руководители благотворительных фондов и НКО, представители бизнеса и волонтерских ассоциаций собрались, чтобы обсудить актуальные вопросы третьего сектора.

На повестке встречи главной темой стала трансформация сферы благотворительности в России, новые подходы к работе для стабилизации отрасли, опыт пандемии как пример хорошей практики «выживания» в кризис, и главное – способы адаптации к новым условиям.

В 2023 году сектор благотворительности переживает непростое время, новая реальность вносит свои коррективы в привычный уклад фондов и НКО. При этом трудности возникают как в поиске финансирования, так и в выработке новых методов управления. Но, тем не менее, именно сейчас наступает один из самых важных периодов для любого благотворительного фонда – их деятельность всё востребованнее, а социальные вопросы требуют всё больше внимания. Отрасль активно наращивает экспертизу по антикризисному менеджменту, адаптируется и ищет эффективные стратегии дальнейшего развития.

«Есть три главных условия для того, чтобы деятельность фонда была эффективной, и они актуальны в любое время. Это востребованность направлений работы, относительно свободная ниша, достаточное количество ресурсов для выполнения выбранных задач, - делится Роман Громов. - Преодоление трудностей зависит не только от действий государства, крупного бизнеса и благотворительных организаций, но и от каждого конкретного человека. Примером тому служит огромное количество волонтеров, готовых безвозмездно помогать, с такими ребятами мы взаимодействуем, например, в Донецке и планируем в ближайшее время взять их под свое крыло. Уровень взаимопомощи можно считать неким индикатором благотворительного потенциала нашего общества. Кроме того, любой кризис можно расценивать как мощный импульс к развитию, как отдельных НКО, так и всего сектора в целом».

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.