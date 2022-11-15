В Москве состоялся премьерный показ фильма «1000 дешевых зажигалок»

14 ноября в киноцентре «Октябрь» прошел премьерный показ драмы Ирины Обидовой.

Картину представили актеры фильма Никита Плахотнюк («Лэйт найт скул», «Последний министр») и Елизавета Кононова («Гранд», «Обычная женщина»), режиссёр Ирина Обидова, сценарист Лиза Цыганова и генеральный продюсер Алексей Лихницкий. Премьеру также посетили участницы группы «Комсомольск» Дарья Дерюгина и Арина Андреева. Их песня «Ты будешь гореть в раю», записанная совместно с Дмитрием Мозжухиным из группы «Дайте танк(!)» стала официальным саундтреком к фильму и прозвучала в титрах.

После показа прошло обсуждение фильма с кинокритиком Егором Москвитиным и экспертами в области психологии и образования.

«1000 дешевых зажигалок» выходит в широкий прокат 17 ноября. Прокатчиком картины выступает компания «Каропрокат» Фильм повествует о друзьях-подростках, попавших в список «потенциально опасных учеников техникума». Картина стала полнометражным дебютом режиссера Ирины Обидовой. Сценарий к фильму написала Лиза Цыганова, участвовавшая с этим проектом в международной лаборатории для молодых кинематографистов Berlinale Talents в рамках 71-го Берлинского кинофестиваля в 2021 году. Продюсерами выступили Алексей Лихницкий, Игорь Мишин и Александра Алехина.

Главные роли в картине исполнили молодые актеры Павел Чернышев, Никита Плахотнюк, Елизавета Кононова, Алена Кучкова, Никита Еленев, Евгений Серзин, Полина Маликова, Юлия Марченко, Ульяна Фомичева. Съемки фильма проходили в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Москве.

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