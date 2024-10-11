В Москве состоялся закрытый арт-вечер «Небо в движении»

В деловом квартале Москва Сити в АВТОДОМ Lamborghini Neva Towers состоялся закрытый арт-вечер «Небо в движении». Мероприятие прошло при поддержке туроператора премиум-туров LOTİ и сети суперпремиальных отелей Maxx Royal Resorts, и объединило выдающиеся образцы итальянского автомобильного дизайна – легендарные автомобили Ferrari SF90 и Lamborghini Huracan EVO и выставку работ из проекта художницы Катерины Ковалевой, представленного в Венецианском Биеннале.

Уникальный дизайн Lamborghini заслуженно рассматривается как наследие современного итальянского искусства. Huracan EVO продолжает традиции бренда, силуэт автомобиля повторяет безошибочно узнаваемые формы Lamborghini, при этом обладая неповторимыми особенностями. Создатели Huracan EVO вдохновлялись шестигранной формой атома углерода, передний бампер повторяет характерное для культовых моделей трехлучевое стилистическое решение в форме Y, линии капота отсылают к Lamborghini Countach, боковые воздухозаборники — к Murciélago, высокие выхлопные трубы, расположенные по центру вдохновлены самыми быстрыми моделями Lamborghini. К этим деталям добавлены новые 20-дюймовые колесные диски Aesir. Интерьер Huracan EVO создавался исходя из философии «Почувствуй себя пилотом», все детали ориентированы на удобство владельца, салон становится идеальным центром управления суперкаром.

Каждая модель Ferrari становится эталоном стиля, при проектировании внешнего вида SF90 Stradale, самого мощного и высокотехнологичного автомобиля в линейке бренда, дизайнеры полностью переосмыслили пропорции, характерные для спортивных купе с передним и задним расположением двигателя. Заднее стекло разрывает единую линию кабины и крыла, это необычное решение подчеркивается контрастом с решеткой радиатора, над которым расположено стекло. Дизайн SF90 Stradale не просто доставляет эстетическое удовольствие, он воплощает революционные идеи в аэродинамике, все элементы кузова спроектированы для оптимального распределения воздушных потоков, секции, на которые распределен передний бампер, перенаправляют потоки воздуха вниз и в стороны. В салоне суперкара появился ориентированный на водителя 16-ти дюймовый дисплей с трехмерным эффектом, а рулевое колесо оснащено сенсорами с обратной тактильной связи и стало основным блоком управления функциями автомобиля.