В Москве стартовал бронепробег «Дорога Мужества» на раритетной бронетехнике

8 июля на Поклонной горе в Москве дан старт VII бронепробегу «Дорога Мужества». Участникам предстоит проехать 1590 километров по маршруту Москва – Ржев — Великие Луки — Псков – Великий Новгород – Валдай – Тверь – Москва. Акция посвящена 80-летию Великой Победы и проводится силами Межрегиональной общественной организации содействия изучению и эксплуатации военной техники «ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА».

В составе колонны — восстановленные образцы техники советской армии, среди которых: «Катюша» (БМ‑13НМ), БТР‑40, БРДМ‑1, БРДМ‑2, БМ‑8‑24, а также армейские автомобили: УАЗ‑469, ГАЗ‑69, ГАЗ‑66, ЗИС‑5, ЗИС‑151, ЗИЛ‑157, ЗИЛ‑131, ГАЗ‑63 АС‑1 и легендарная «Волга» ГАЗ‑24.

Торжественная церемония старта открылась молебном о благом деле, проведенном протоиереем Георгием Безиком. Собравшиеся возложили венок и цветы к вечному огню в парке Победы.

«Хотелось бы выразить благодарность, за тот вклад, который ваша организация вносит в вопросы патриотического воспитания как жителей Москвы, так и других городов нашей великой страны», — обратился к участникам бронепробега Заместитель начальника управления Госавтоинспекции города Москвы полковник полиции Александр Савенков.

«Мне волнительно находиться в этот прекрасный солнечный день в сердце наших побед, на Поклонной горе. Когда-то она строилась к 45-летию победы, сейчас мы празднуем 80-летие, и память о ней не стирается в наших сердцах. Мы чувствуем ту же волнительную гордость за наших победителей, за тех, кто воевал и принес нам победу на этой замечательной технике. Сейчас техника другая, но дух остается прежним», — отметил Олег Артюхов, начальник Управления территориальной обороны и взаимодействия с органами военного управления Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы

«Огромное спасибо организаторам, — сохранение памяти, передача истории о тех тяжелых днях, которые были 80 лет назад нашему подрастающему поколению это наша обязанность. Огромная спасибо за то, что здесь много молодежи, их родителям, их братьям, их дедам, которые привели их сюда. В добрый путь, я уверена, каждая машина, которая здесь, справится с этими почти 1600 километрами, и мы встретим их здесь, в Москве с радостью, как, наверное, 80 лет назад встречали наших победителей», — напутствовала экипажи глава муниципального округа Зюзино Виктория Шатова

«В составе ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 6 добровольцев, которые находятся в зоне СВО, два из них здесь, это находящиеся в отпуске я и Владимир Попов, остальные находятся в местах дислокации своих подразделений. Поэтому мы не только на информационном поле воюем, но и на реальном. ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО всегда будет стоять на принципах исторической правды и сохранения технического наследия армии СССР и России», — рассказал Алексей Мигалин, президент «ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА».

Для молодых зрителей торжественной церемонии провели викторину на знание истории России. Победителям достались масштабные модели военной техники «Звезда» и портативные акустические системы «Урал».

Под марш «Прощание славянки» колонна стартовала с Поклонной горы в 11.30. Первая остановка бронепробега – город воинской славы Ржев. Колонна исторической техники прибудет к Мемориалу Советскому солдату 9 июля в 10:00. В городах, принимающих бронепробег, пройдут памятные мероприятия, а экипажи расскажут об истории создания и эксплуатации своих машин.

ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО — первая гражданская общественная организация, допущенная к участию в параде Победы на своей технике. С 2017 по 2019 годы колонна бронеавтомобилей принимала участие в Калининграде. Начиная с 2022 года экипажи ВТО 9 мая ежегодно проводят свои машины по Дворцовой Площади Санкт-Петербурга.

Первый бронепробег «Дорога Мужества» прошел в 2017 году и включен в Книгу рекордов России как самый продолжительный марш-бросок, совершенный на бронетехнике в мирное время. За пять дней первого бронепробега участники преодолели 2395 километров по территории России и Белоруссии.

В 2020 году патриотическая акция «Дорога Мужества» вошла в План основных мероприятий по проведению в России Года памяти и славы, разработанный по указу президента РФ Владимира Путина.

Седьмой бронепробег «Дорога мужества» проходит при поддержке Правительства Москвы. В этом году партнерами пробега стали: производитель сборных моделей «Звезда», производитель напитков «Макс Флай» и компания «Русский звук».

Безопасность акции и сопровождение колонны обеспечат военнослужащие Военной автомобильной инспекции Росгвардии.