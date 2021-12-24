В Москве стартовал культурно-образовательный хакатон «История будущего»

В Москве с 23 по 25 декабря 2021 года проходит культурно-образовательный хакатон «История будущего», который соберет на площадке Российского фонда культуры лучших студентов высших учебных заведений.

Развитие креативных индустрий – один из драйверов развития современной экономики. В целях устойчивого развития экономика будет опираться на творческий и интеллектуальный капитал: журналистику, архитектуру, компьютерную графику, разработку игр, музыку, дизайн, моду, кино, телевидение и сферу IT. Как показывает мировой опыт, креативные индустрии – это один из ключевыхаспектов развития ведущих экономик, будущее которых предопределяется креативными и инновационными проектами.

Цель культурно-образовательного хакатона – вовлечение творческой молодежи в создание и реализацию проектов в области культуры, истории и искусства, а также формирование кадрового резерва для креативных индустрий.

«Сегодня креативные индустрии действительно стали локомотивом роста, точкой прорыва, открывающей невероятные возможности. Для студентов это прекрасная возможность попробовать себя в роли креатора и вместе с экспертами отрасли создать яркие и интересные проекты», – директор Российского фонда культуры Елена Головнина.

В качестве приглашенных спикеров перед участниками хакатона выступят: импресарио, основатель одноименной театрально-продюсерской компании Федор Елютин; заместитель директора по цифровому развитию ГМИИ им. А.С. Пушкина Владимир Определенов; писатель, автор ряда бестселлеров, сценарист, основатель литературно-театрального проекта «БеспринцЫпные чтения» Александр Цыпкин; менеджер цифровых проектов, преподаватель курса «Современный музей и цифровые технологии» факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ Тамара Великоднева и другие.

На протяжении 2 дней студенты вместе с фасилитаторами будут участвовать в стратегических сессиях, мастер-классах и лекциях от экспертов и культурных деятелей страны, а также разработают групповые проекты.

По итогам финального дня каждая из команд презентует совместно разработанный проект в области культуры и креативной среды.

Организатором хакатона выступает ООГО «Российский фонд культуры».

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