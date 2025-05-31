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1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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В Москве стартовал образовательный модуль для участников проекта «Волонтеры-реставраторы»

editor
By editor
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московская реставрация
Фото: предоставлено организаторами проекта

Он направлен на сохранение объектов культурного наследия столицы и популяризацию профессии реставратора. В марте был объявлен конкурс, в рамках которого были отобраны 135 волонтеров. Им предстоит пройти образовательный курс длительностью полтора месяца, а после волонтеры смогут применить полученные знания в ходе практических работ на исторических памятниках Москвы.

Обучение включает несколько ключевых блоков: «Законодательство в сфере сохранения культурного наследия», «Реставрационные материалы и технологии», «Виды разрушения камня», «Основы фотофиксации и натурных исследований».

В качестве экспертов образовательной программы выступят ведущие специалисты в различных областях: архитекторы, реставраторы, археологи, юристы. Среди них — первый заместитель руководителя Департамента культурного наследия Москвы, главный археолог столицы Леонид Кондрашев, который поделится знаниями о реставрации и археологии. Также в программе примет участие заместитель председателя Российской ассоциации реставраторов Юлия Логинова — она раскроет тонкости масштабного проекта по возрождению ВДНХ и расскажет о сложностях, с которыми пришлось столкнуться при восстановлении главной выставки страны.

Кроме того, будет снят документальный фильм об успешных волонтерских инициативах в сфере сохранения культурного наследия, а его премьерные показы пройдут в крупнейших учебных заведениях столицы.

Проект – победитель Конкурса Грантов Мэра Москвы. Он реализуется при поддержке Департамента культурного наследия города Москвы, Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы и НП «Российская ассоциация реставраторов».

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