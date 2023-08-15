В Москве стартовал второй поток проекта для лидеров креативного бизнеса «ПРО.Креатус»

12 августа московские топ-менеджеры, владельцы бизнеса и индивидуальные предприниматели в креативной сфере начали обучение в рамках образовательного проекта «ПРО.Креатус» — первой в России бесплатной программы, посвященной интеллектуальному праву, которая была разработана специально для представителей творческих индустрий. Ее организаторами выступили Агентство креативных индустрий при Департаменте предпринимательства и инновационного развития города Москвы совместно с Научно-образовательным центром интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP.

Сейчас стартовал уже второй поток курса. Обучение продлится четыре недели, в процессе которых слушатели узнают, как грамотно защищать свои креативные продукты, управлять ими и монетизировать их, а также интегрировать интеллектуальную собственность в стратегию развития своего бизнеса. Они познакомятся с юридическими аспектами ведения творческого бизнеса, освоят «гибкие навыки» для более успешной реализации проектов и монетизации интеллектуальной собственности, укрепят лидерские и коммуникативные навыки, обретут новые деловые связи, перспективных партнеров и смогут обменяться опытом.

Перед новыми участниками проекта с приветственным словом выступила заместитель директора по образованию и науке Научно-образовательного центра Digital IP Екатерина Еременко:

«“ПРО.Креатус” создан по запросу самих игроков креативного рынка. Мы собрали фокус-группу и выяснили, каких навыков и компетенций в сфере интеллектуальной собственности им не хватает. Исходя из этого была сформирована программа, приглашены ведущие эксперты в области творческой экономики, цифровизации, юриспруденции и инноваций, которые не просто предлагают слушателям теоретическую базу, а разбирают с ними реальные кейсы из личной практики. Общаясь друг с другом и с лекторами, участники проекта повышают коммуникативные навыки и находят ответы на волнующие их вопросы, непосредственно связанные с ведением креативной деятельности. На базе курса формируется клуб единомышленников, рождаются перспективные коллаборации, которые способствуют развитию творческой экономики столицы и страны в целом».

Коллегу поддержал заместитель генерального директора по развитию креативных индустрий Агентства креативных индустрий Константин Бучнев:

«Интеллектуальная собственность — это краеугольный камень креативных индустрий, от нее напрямую зависит развитие креативной экономики. В прошлом году благодаря программе “Креатус” было задепонировано более 200 инновационных решений в различных направлениях креативного бизнеса. Мы уверены, что результаты образовательного проекта “ПРО.Креатус” будут не менее впечатляющими. Он повышает общий уровень экспертности отрасли и позволяет расширять московский креативный рынок, увеличивая количество грамотных управленцев, способных не только производить качественный продукт, но и соблюдать технику правовой безопасности, учиться защищать свои права и не нарушать чужие. Уверен, что совместно с центром Digital IP и выпускниками проекта мы сможем повысить инвестиционный потенциал города благодаря новым творческим продуктам, увеличивая оборот интеллектуальных прав».

Продюсер кино и телевидения, генеральный директор «Москонцерта» Илья Бачурин поделился своими наблюдениями об изменениях рынка интеллектуальной собственности:

«За более чем 30 лет в креативном бизнесе я занимался огромным количеством проектов: это концерт Майкла Джексона в России в 1993 году, организация и развитие “Лужников”, первое в мире танцевальное радио “Станция 106.8 FM”, запуск “Фабрики звезд”, программирование производства российского MTV, “Главкино”, конечно же, “Москонцерт” и многие другие. Наблюдая динамику развития креативных индустрий, я вижу, что сегодня их ренессанс связан со стремительным ростом количества и качества цифровых площадок. Процесс цифровизации будет продолжаться, и технологии блокчейна, позволяющие фиксировать и отслеживать все данные о произведениях, их воспроизведении и исполнении с помощью искусственного интеллекта, помогают решать важнейшие проблемы, связанные с авторскими правами, которые актуальны уже несколько десятилетий, и монетизировать свою интеллектуальную собственность. Чтобы идти в ногу со временем и успешно заниматься креативным бизнесом, важно понимать, как работают эти технологии и современное интеллектуальное право. Именно такую возможность дает представителям творческих индустрий проект “ПРО.Креатус”».

23 сентября начнется третий, финальный в 2023 году поток образовательной программы. Это последняя возможность для лидеров креативных индустрий пройти обучение и выйти на новый профессиональный и финансовый уровень, став частью динамично развивающегося бизнес-сообщества. Регистрация уже открыта на сайте Агентства креативных индустрий. Количество мест ограничено.

Фото – Андрей ЛЕБЕДЕВ

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