В Москве стартовал X Международный кинофестиваль «Докер»

В Москве открылся X Международный кинофестиваль «Докер», где можно будет увидеть и оценить лучшее документальное кино со всего мира. Показы пройдут в киноцентре «Октябрь» при поддержке проекта КАРО.Арт.

За десять дней зрители увидят и обсудят вместе с авторами, психологами и журналистами 56 новых фильмов из 30 стран. Среди них — призеры и участники престижных киносмотров 2023 и 2024 годов таких, как Сандэнс, Hot Docs в Торонто, Visions du réel в Нионе, CPH:DOX в Копенгагене и других. Нынешний Докер представит рекордное за все годы количество Мировых и Международных премьер.

Фильмом открытия стал громкий фестивальный хит этого года «Агент счастья» — об измерении человеческого счастья в загадочном и малоизученном Бутане. В последние годы эта страна стала известна внешнему миру благодаря философии развития и абстрактной науке «Валового национального счастья», которая там появилась еще в 90-х. Счастливый индекс граждан измеряется исследователями счастья, которые ездят по стране, и на основе результатов составляются 5-летние планы развития. Главный герой фильма Амбер — один из таких агентов, опрашивающий людей, при этом сам остается безнадежным романтиком, естественно, мечтающим о собственном счастье. Лента неизбежно погрузит каждого зрителя, независимо от того, откуда он родом и каков его социальный статус, в глубокие размышления о том, что делает его по-настоящему счастливыми.

Авторы фильма «Агент счастья» Доротья Зурбо из Венгрии и Арун Бхаттараи из Бутана — давно сложившийся тандем документалистов, которые создают совместные режиссерские работы уже более 10 лет. Мировая премьера «Агента счастья» состоялась в конкурсе Сандэнса в 2024 году, после чего фильм был успешно представлен на десятках престижных мировых кинофестивалей, прямо сейчас картина выходит в широкий прокат в нескольких странах.

Закроется фестиваль премьерой зрелищного и масштабного фильма Насти Тарасовой «Территория привязанности», снятого совместно командой фестиваля и Киностудией Горького. Это глубокое документальное исследование на тонкую, но актуальную тему — спасать или не спасать, вмешиваться в жизнь животных или не вмешиваться, быть жертвой, спасителем, преследователем или оставаться просто наблюдателем. Людям свойственно «очеловечивать» животных, так уж повелось в нашей культуре через фольклор, сказки и притчи. Но для спасения животных привязанность губительна. Герои этого фильма — ученые и энтузиасты, которые разрабатывают уникальные методы для бесконтактного изучения и спасения диких зверей и своим примером вдохновляют множество обычных людей. После премьеры на «Докере» пройдет обсуждение.