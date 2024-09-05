РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

Интервью

Лев НОЛЬ: «Не ИИ уничтожит нашу цивилизацию, а те, кто вознамерится использовать этот инструмент для разрушения»

Москва

В Новом драматическом театре репетируют пьесу Джона Голсуорси «Маленький человек»

Москва

Зал «Зарядье» открыл Седьмой концертный сезон

Интервью

Сергей ХОББИТ: «Московский транспорт ввергает в позитивный шок моих заграничных знакомых»

Москва

В Международном аэропорту Внуково открылась фотовыставка «Скульптор Эрьзя. Избранное»

Мир музыки

«Любовь в зоне риска»: Елена Север выпустила динамичную новинку о любви

Москва

В Москве стартовал X Международный кинофестиваль «Докер»

Мир кино

«В списках не значился»: начались съёмки исторической картины к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

ДомойМоскваВ Москве стартовал X Международный кинофестиваль «Докер»

В Москве стартовал X Международный кинофестиваль «Докер»

editor
By editor
55
агент счастья

В Москве открылся X Международный кинофестиваль «Докер», где можно будет увидеть и оценить лучшее документальное кино со всего мира. Показы пройдут в киноцентре «Октябрь» при поддержке проекта КАРО.Арт.

За десять дней зрители увидят и обсудят вместе с авторами, психологами и журналистами 56 новых фильмов из 30 стран. Среди них — призеры и участники престижных киносмотров 2023 и 2024 годов таких, как Сандэнс, Hot Docs в Торонто, Visions du réel в Нионе, CPH:DOX в Копенгагене и других. Нынешний Докер представит рекордное за все годы количество Мировых и Международных премьер.

Фильмом открытия стал громкий фестивальный хит этого года «Агент счастья» — об измерении человеческого счастья в загадочном и малоизученном Бутане. В последние годы эта страна стала известна внешнему миру благодаря философии развития и абстрактной науке «Валового национального счастья», которая там появилась еще в 90-х. Счастливый индекс граждан измеряется исследователями счастья, которые ездят по стране, и на основе результатов составляются 5-летние планы развития. Главный герой фильма Амбер — один из таких агентов, опрашивающий людей, при этом сам остается безнадежным романтиком, естественно, мечтающим о собственном счастье. Лента неизбежно погрузит каждого зрителя, независимо от того, откуда он родом и каков его социальный статус, в глубокие размышления о том, что делает его по-настоящему счастливыми.

Авторы фильма «Агент счастья» Доротья Зурбо из Венгрии и Арун Бхаттараи из Бутана — давно сложившийся тандем документалистов, которые создают совместные режиссерские работы уже более 10 лет. Мировая премьера «Агента счастья» состоялась в конкурсе Сандэнса в 2024 году, после чего фильм был успешно представлен на десятках престижных мировых кинофестивалей, прямо сейчас картина выходит в широкий прокат в нескольких странах.

Закроется фестиваль премьерой зрелищного и масштабного фильма Насти Тарасовой «Территория привязанности», снятого совместно командой фестиваля и Киностудией Горького. Это глубокое документальное исследование на тонкую, но актуальную тему — спасать или не спасать, вмешиваться в жизнь животных или не вмешиваться, быть жертвой, спасителем, преследователем или оставаться просто наблюдателем. Людям свойственно «очеловечивать» животных, так уж повелось в нашей культуре через фольклор, сказки и притчи. Но для спасения животных привязанность губительна. Герои этого фильма — ученые и энтузиасты, которые разрабатывают уникальные методы для бесконтактного изучения и спасения диких зверей и своим примером вдохновляют множество обычных людей. После премьеры на «Докере» пройдет обсуждение.

Предыдущая статья
«В списках не значился»: начались съёмки исторической картины к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
Следующая статья
«Любовь в зоне риска»: Елена Север выпустила динамичную новинку о любви

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru