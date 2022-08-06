В Москве стартовали съемки второго сезона сериального хита из линейки IVI Originals – «И снова здравствуйте!». Автор сценария и режиссер – создатель первой части – Егор Чичканов. Продюсеры проекта – Данила Шарапов, Петр Ануров, Вадим Соколовский и Илья Бурец. В главных ролях – Андрей Мерзликин, Денис Власенко, Аглая Тарасова, Павел Чинарев и Любовь Толкалина.

Первый сезон с высокими рейтингами прошел на платформе, получив отличные отзывы зрителей. В первый уикенд сериал посмотрели более 350 000 домохозяйств, показав лучший старт на платформе среди оригинальных проектов онлайн-кинотеатра. Продолжение сериала можно будет увидеть эксклюзивно на IVI в 2023 году.

Борис хочет довести дело до конца – убить Колю и вернуть свои деньги. Но самого Бориса и его близких преследует Иностранец, чтобы отомстить за гибель брата. Защищая своих, Борис чувствует, что к нему возвращается жизнь, он снова может ощущать вкус и боль – он становится человеком. Но из-за этого с каждым разом ему все тяжелее воскресать. Борису нужно сделать выбор: остаться неуязвимым или снова стать простым смертным. Однако самое важное испытание, которое ему предстоит пройти – наладить контакт с дочерью, которая не хочет видеть отца, оставившего ее в детском доме.

Андрей Мерзликин, актёр, исполнитель роли Бориса:

– Зритель встретит во второй части знакомого и полюбившегося персонажа, но в новых, гораздо более сложных и интересных обстоятельствах. Приключений будет больше, экшена — больше, любви — тоже будет больше. Признаюсь, я скучал по своему герою и рад, что снова в деле!

Денис Власенко, актер, исполнитель роли Артема:

– Признаюсь, я очень ждал начала съемок. По сценарию второго сезона, мой персонаж Артём становится сильнее, смелее, заметно меняется. Я думаю, это будет интересно и мне, как актеру, и зрителям. Не хочу спойлерить, но в новом сезоне героев ждет гораздо больше приключений, непростых эмоциональных ситуаций и крутого экшена. Первый сезон был очень ярким, на мой взгляд, а этот будет точно круче.

Егор Чичканов, режиссер проекта:

– Я для себя второму сезону дал слоган «громче, ярче, больше». Уверен, зритель это заметит. Во-первых, появляются новые герои – неожиданные, необычные. Во-вторых, круто развивается история главного героя – появляется дочь, они становятся буквально семьей с Артемом и его мамой. В целом, отношениям уделяется большое внимание в продолжении истории. Мы увидим, как люди, иногда не связанные родственными узами, становятся близкими друг другу. И еще, мы постарались действительно удивить зрителя. Сами поставили себе высокую планку, а теперь нужно сделать больше, чтобы зритель не мог оторваться. Постарались превзойти себя.

Илья Бурец, креативный директор IVI Originals:

– Как известно, хорошие сериалы не заканчиваются. А лучшее подтверждение качества нашего сериала «И снова здравствуйте» — зрительская любовь. Новый сезон «И снова здравствуйте!» — это новый, высочайший уровень работы автора и режиссёра Егора Чичканова и всей продюсерской команды Медиаслово. История, герои, приключения — все получит развитие и новое дыхание во втором сезоне.

Данила Шарапов, генеральный продюсер «Медиаслово»:

– Развитие сюжета для второго сезона «И снова здравствуйте» было задумано автором режиссёром Егором Чичкановым ещё до начала съёмок первого части. Вдохновившись успехом проекта, Егор с командой написал и разработал новый сезон с большой любовью к персонажам и зрителям. Мы рады продолжить работу над сериалом с командой IVI и надеемся, что новый сезон «И снова здравствуйте» привлечет не только поклонников сериала, но и новых зрителей.

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