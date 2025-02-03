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В Москве стартовали съёмки сериала «Дорогой Вилли» о тайной дружбе Л.И. Брежнева и Вилли Брандта

editor
By editor
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дорогой вилли - сериал о тайно дружбе л.и. брежнева и вилли брандта

В Москве стартовали съёмки сериала «Дорогой Вилли», который расскажет о том, как тайная дружба двух главных геополитических соперников в Европе – советского генсека Леонида Брежнева и канцлера Западной Германии Вилли Брандта – позволила спасти мир от ядерной войны. Производством проекта занимаются компании «Формат ТВ», «Студия ЧеховЪ», РЕН ТВ при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Сериал будет доступен для просмотра в онлайн-кинотеатрах PREMIER и KION.

Одновременно с выходом сериала будет издан роман – уникальная одноименная книга, в дополнении к которой будет подробно раскрыта документальная основа проекта, включая уникальные материалы, интервью с участниками событий и дополнительные исторические факты, не вошедшие в экранную версию.

Авторский взгляд на события Холодной войны. Автором сценария выступил известный документалист, писатель и ведущий телеканала РЕН ТВ Игорь Прокопенко в соавторстве с Дмитрием Новоселовым. Сюжет сериала был создан Игорем Прокопенко на основе многочисленных интервью с непосредственными участниками тех событий и ближним кругом как Леонида Брежнева, так и Вилли Брандта: политиками, сотрудниками разведки. Исторические материалы собирались на протяжении 20 лет.  

Действие сериала разворачивается в 1960-е. Мир на пороге ядерной войны. Разведке СССР становится известно о готовящемся ударе с военных баз США, расположенных в ФРГ. Понимая, что ответный ультиматум положит начало катастрофе, Брежнев решает заключить тайный договор с канцлером ФРГ Вилли Брандтом. Оба политика рискуют: если об их контактах станет известно, одного ждёт исключение из партии, а другого — импичмент. Основано на архивных интервью с главными участниками событий.
 
Режиссером сериала «Дорогой Вилли» выступил Владимир Щегольков, продюсерами – Игорь Прокопенко, Владимир Тюлин, Анатолий Тупицын, Илья Бурец, Максим Филатов, Давид Кочаров, Надежда Гусельникова. Также роли в сериале исполнили: Сергей Марин, Алексей Розин, Игорь Черневич, Мартин Джон Кук, Владимир Конкин, Александра Богданова, Александр Штендлер и другие. 

«Документальный материал для сценария я собирал более 20 лет, общаясь с реальными прототипами героев. С Эгоном Баром, архитектором восточной политики ФРГ, мы дружили и ходили на могилу канцлера Вилли Брандта, а Маркус Вольф, легендарный разведчик ГДР, принимал меня у себя дома. Эта история — пример того, что даже при чудовищных разногласиях лидеры враждующих стран могут найти способ договориться. Именно так полвека назад поступили Вилли Брандт, лауреат Нобелевской премии мира, и Брежнев, заложив основу европейской безопасности, которая действует до сих пор», – говорит генеральный продюсер, автор идеи, автор сценария Игорь Прокопенко. 

«Главными героями нашего сериала являются исторические личности — Леонид Брежнев и Вилли Брандт. Разведчики Варданов и Плетнев тоже списаны с реальных людей – удивительной пары, профессионального разведчика и журналиста. Первые же пробы показали, что актеры Сергей Марин и Алексей Розин — харизматичный дуэт, который идеально подойдет на эти роли», – рассказывает режиссер Владимир Щегольков. 

«Работа над ролью Вилли Брандта для меня интересна возможностью заглянуть во времена послевоенной разделенной Германии, пережившей национальную катастрофу. Для погружения в роль я изучаю документальные съемки, речи и выступления Брандта, которых, к сожалению, сохранилось немного. Брандт – человек удивительной мужской харизмы, с уникальным голосом и неторопливой, вдумчивой манерой общения. Для съемок в сериале я каждый день работаю над произношением сцен на немецком языке. Язык мне приходится учить с нуля», – комментирует исполнитель роли Вилли Брандта Кирилл Кяро. 

«У моего персонажа есть прототип, непосредственный участник исторических событий, и вся история основана на документальных фактах. Сценарий лихой, написан хорошим слогом, в нем много сюжетных поворотов. Проблемы перед героями стоят совсем нешуточные, но в сериале есть ирония, и это хорошо», – делится исполнитель роли журналиста Плетнева Алексей Розин.

дорогой вилли - сериал о тайно дружбе л.и. брежнева и вилли брандта

дорогой вилли - сериал о тайно дружбе л.и. брежнева и вилли брандта

дорогой вилли - сериал о тайно дружбе л.и. брежнева и вилли брандта

дорогой вилли - сериал о тайно дружбе л.и. брежнева и вилли брандта

дорогой вилли - сериал о тайно дружбе л.и. брежнева и вилли брандта

Фото © пресс-служба KION

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