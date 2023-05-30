В Москве стартует беговая программа для людей с синдромом Дауна «Я тоже умею бегать!»

31 мая в Москве состоится старт спортивной программы для людей с синдромом Дауна «Я тоже умею бегать!». Беговая программа будет реализована благотворительным фондом «Синдром любви» при поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина. Наставниками и тренерами программы стали руководитель проекта «Атлет во благо» Мария Помазуева и российская легкоатлетка, двукратный призёр Олимпийских игр Наталья Назарова.

В теплое время года тренировки будут проходить на территории Таганского парка культуры и отдыха дважды в неделю: по средам и субботам, в холодное время занятия будут проводиться в закрытых помещениях. Беговая программа включает в себя обучение ребят с синдромом Дауна беговым навыкам под присмотром квалифицированных тренеров, психологов, а также профессиональных бегунов, участников проекта «Атлет во благо».

К участию в программе приглашаются люди с синдромом Дауна от 10 лет. Тренировки будут проходить круглый год на бесплатной основе. Вместе с занятиями будет разработана методическая база для специалистов региональных НКО, которые смогут начать развивать бег для людей с синдромом Дауна в своих городах. Также участники программы выступят в массовых спортивных мероприятиях, которые будут являться мягкой социальной средой: Московский трисомный спортивный фестиваль, «НЕособенные» старты в рамках мероприятий «Спорт во благо», детские забеги STARKIDS IRONSTAR и другие массовые забеги. В рамках программы пройдут вебинары для специалистов НКО по передаче опыта в регионы России.

По своим нозологическим особенностям люди с синдромом Дауна остро нуждаются в подвижном образе жизни, в противном случае у них быстро усугубляются сочетанные заболевания. Помимо этого, спорт – это мощный социальный феномен и средство успешной социализации: в спорте люди с синдромом Дауна получают возможность взаимодействовать с окружающим миром, активно общаться, развивать навыки совместной деятельности, и как итог – жить полноценной жизнью.

Наталья Назарова, российская легкоатлетка, двукратный призёр Олимпийских игр, многократная чемпионка мира, рекордсменка России в помещении рассказала об ожиданиях от программы: «Я с нетерпением жду начала наших тренировок. Мы долго готовились к этому проекту и верим, что именно легкая атлетика принесет много пользы для людей с синдромом Дауна. «Синдром любви» уже развивает несколько спортивных направлений для подопечных, в их числе футбол, плавание и другие виды спорта. Легкая атлетика хороша тем, что развивает все тело и учит работать как в индивидуальном режиме, так и взаимодействию в команде. Уверена, что это будет прекрасный опыт для развития тела и духа, и, конечно же, укрепления командных навыков».

Подопечные благотворительного фонда «Синдром любви» ранее уже принимали участие в различных беговых проектах, в том числе массовых соревнованиях. В октябре 2022 года 16-летний Умед Мамадкулов стал первым человеком с синдромом Дауна в России, который преодолел дистанцию дуатлона протяженностью 26,1 км. А 20 мая 2023 года, в рамках благотворительного забега «Спорт во благо», атлет с синдромом Дауна Стас Богданов пробежал дистанцию 10 км.

Проект реализуется при поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина.

Зарегистрироваться для участия в беговой программе для людей с синдромом Дауна можно по ссылке.

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