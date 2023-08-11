В Москве стартует проект, приуроченный к японскому празднику Обон

Государственный Музей Востока и японский ресторан Izumi запускают совместный проект, приуроченный к японскому празднику Обон. С 13 августа в пространстве ресторана Izumi посетители смогут увидеть копии гравюр из коллекции Музея Востока с изображениями сверхъестественных существ в японской мифологии: ёкаев и призраков. В рамках проекта будет запущен онлайн-портал с описанием фантастических существ, изображенных на гравюрах.

На выставке будет представлено 15 копий японских гравюр, среди которых: знаменитая «Тарелочная усадьба» из серии «Сто историй о привидениях» Кацусики Хокусая и «История происхождения кошачьего камня в Окабэ. Уподобление 53 станциям Токайдо» Утагавы Куниёси.

Праздник поминовения усопших Обон также называют праздником фонарей — с их помощью люди помогают душам усопших найти дорогу в мир мёртвых. Обон отмечается с 13 по 15 августа, и, по поверьям, по ночам в августе проходит шествие сотни духов Хякки яко.

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