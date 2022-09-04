В Москве утвердили предмет охраны Института физических проблем имени Петра Капицы

В Москве утвердили предмет охраны зданий Института физических проблем Российской академии наук (РАН). Ансамбль, расположенный на улице Косыгина, имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. В него входят дом знаменитого ученого-физика Петра Капицы, а также корпуса с лабораторными и административными помещениями. Специалисты описали характеристики всех строений. Составленный документ понадобится в будущем для проведения реставрации.

«Институт носит имя Петра Леонидовича Капицы. Нобелевский лауреат лично участвовал в проектировании научного комплекса. В предмет охраны эксперты включили архитектурные особенности и ландшафтные решения, в том числе пруд с насыпным островом и озеленение», — рассказала заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина.

Главный корпус Института физических проблем (улица Косыгина, д. 2, стр. 1) построили в 1935 году по проекту архитекторов Николая Марковникова, Ивана Николаева и Владимира Попова.В предмет его охраны включили портик (крытая галерея с колоннами, прилегающая к строению), балконы с балясником, лестницы, украшение потолков (ступенчатые и профилированные карнизы, лепные розетки, кессоны), подоконники из прессованной мраморной крошки, деревянный тамбур парадного входа, напольное покрытие (паркет и метлахская плитка), люстры.

Проект лаборатории кислорода (улица Косыгина, д. 2, стр. 2) разработали в 1943 году архитекторы Борис Иофан и Евгений Стамо при участии Глеба Асеева. Здание облицовано светлым гранитом. На первом этаже и в подвале располагались помещения для научных исследований. Второй этаж предназначался для административных и хозяйственных целей. В предмет охраны специалисты внесли барельефы на главном фасаде — «Прометей, несущий огонь людям» и «Прометей, терзаемый орлом», стилизованные портики с колоннами, венчающий карниз с фризом из розеток. В интерьерах отмечены кессонированные потолки, плафон парадной винтовой лестницы и другие элементы. В документе также отметили особенности аллеи каштанов, ведущей к корпусу — кроны деревьев образуют свод, склоняясь друг к другу, что повторяет классический прием ландшафтного искусства XVIII–XIX веков.

В 1950–1955 годах по проекту Евгения Стамо напротив лаборатории построили двухэтажный дом для Петра Капицы. На первом этаже были большая гостиная, кухня и прихожая. Второй этаж занимали кабинет ученого, спальня, библиотека, помещение архива, мастерская с набором маленьких токарных, сверлильных и строгальных станков. После смерти академика на втором этаже создали мемориальный музей. В бывшей библиотеке Капицы собраны фрагменты его научных установок и приборы. Также сохранился кабинет с архивом рукописей и фотографий.

В предмет охраны дома знаменитого физика внесли граненый ризалит (часть здания, выступающая за основную линию фасада во всю его высоту) с балконом, открытой террасой — подиумом с лестницами и двумя бетонными шарами, замки с масками львов над перемычками окон первого этажа, два камина, лестницу и квадратный плафон над ней с лепным фризом.

Петр Капица — советский ученый и инженер, лауреат Нобелевской премии по физике 1978 года за открытие явления сверхтекучести жидкого гелия. Эксперименты проводил в созданном им Институте физических проблем, который относился к Академии наук СССР. Сейчас учреждение находится в ведении Российской академии наук. Там продолжают работать над исследованиями в области физики низких температур, включая такие направления, как сверхпроводимость, магнетизм и квантовые кристаллы.

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