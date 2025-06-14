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ДомойLIFESTYLEВ Москве вручили награды фестиваля молодёжных медиа «ВТЕМЕ

В Москве вручили награды фестиваля молодёжных медиа «ВТЕМЕ

editor
By editor
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финал фестиваля втеме
Фото © пресс-служба фестиваля «ВТЕМЕ»

В ККЗ «Мосфильм», при поддержке «ВКонтакте», прошел фестиваль молодёжных медиа «ВТЕМЕ»!

Фестиваль «ВТЕМЕ» посвящён привлечению внимания молодёжи к современным инструментам создания и продвижения контента, а также развитию новых талантов в сфере медиа. Проект открывает перед участниками новые возможности для карьерного роста и сотрудничества в медиаиндустрии. Событие собрало более 600 участников из 129 городов России: от Калининграда до Хабаровска!

Мастер-класс от автора бестселлера «Пиши, сокращай» Максима Ильяхова, встреча с известной телеведущей Яной Чуриковой, лекции, тренинги и обмен опытом — все эти активности прошли в рамках трехдневной программы.

На церемонии закрытия выступили: группа «Slava Skripka» со своим хитом «Бобр», певец Gazan, танцевальная k-pop группа GSS. Также мероприятие посетили телеведущий Азамат Мусагалиев и продюсер Кирилл Диденок.

«Здорово, что дети начинают медийно развиваться сейчас с самого детства. Это помогает раскрыть себя, дальше по жизни им будет проще. Блогинг, в целом — широкий профиль. Благодаря этому ты учишься всему: разбираться в оборудовании, писать сценарии, постановке кадра, развиваешь ораторские навыки. Но при этом должен быть баланс: нельзя забывать и об образовании. Что такое «быть в теме?». Это быть частью происходящего, находиться в моменте, замечать детали. Считаем, что креатив и качество главные критерии для развития своего творчества», — поделился впечатлением о фестивале «ВТЕМЕ» Слава Скрипка

В составе жюри — известные специалисты медиа: Лев Макаров (директор телеканала СТС Kids), Татьяна Цыварева (генеральный телепродюсер телеканала «Мульт»), Борис Мокроусов (директор департамента VK Creative), Кирилл Емельянов (директор по производству телеканала «СОЛНЦЕ»), Никита Ничкалюк (директор по маркетингу ВКонтакте) и Кирилл Диденок (DIDENOK TEAM и DNK Music). Именно они определили победителей в шести основных номинациях — это дети из разных регионов России.

Креативным директором фестиваля выступил режиссёр, продюсер, лауреат ТЭФИ, член Академии Российского телевидения — Антон Михалёв.

«В течение трёх фестивальных дней ребята посещали мастер-классы, узнавали, как создается современный качественный контент от профессионалов кино-, теле-, а также интернет-индустрии. Было много мастер-классов, полные залы ребят. Особенные эмоции вызывают их горящие глаза. И самое главное, что их работы оценивают профессионалы высочайшего класса: большие продюсеры, руководители известных телеканалов, редакторы. Получить приз от них сегодня — это большая гордость», — подвел итоги фестиваля директор фестиваля Антон Михалёв.

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